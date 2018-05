Garrido: Me gustaría hacerlo tan bien que mi partido me viera como candidato

Madrid, 13 may (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Ángel Garrido, afirma que le gustaría hacerlo tan extraordinariamente bien que hasta su partido creyera que puede ser el candidato idóneo para las elecciones de 2019.

En una entrevista con El Mundo, Garrido señala que lo que el partido diga es lo que va a hacer siempre "sin poner un pero", que nunca había tenido en la cabeza ser presidente de la Comunidad de Madrid, pero ha ocurrido, y que tampoco tiene en la cabeza ser el candidato para las elecciones de 2019 porque no le interesa.

Explica que la ausencia de alusiones a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su discurso institucional del 2 de mayo, en el que ejerció como sustituto, se debió a que "lo que tocaba hablar era de esa fiesta, de cómo estamos y dónde queremos ir, y no introducir ningún otro elemento que podría haber sido distorsionador".

Fuera de ese discurso, destaca que siempre ha hablado bien de Cristina Cifuentes y de su proyecto, que ha ofrecido "tres años fantásticos a los madrileños", y ha lamentado "profundamente" las razones por las que se ha tenido que ir.

A su juicio, Cifuentes ha tenido que dejar la Presidencia de la Comunidad de Madrid "por problemas de carácter personal que tendrán que dilucidarse además en sede judicial y no por una mala gestión ni por corrupción, lo cual es especialmente doloroso".

"A los políticos nos eligen para gestionar, no para nada más, pero últimamente también parece que tenemos que tener una especie de limpieza de sangre", afirma Garrido, quien considera que hay que juzgar a las personas en "un periodo de razonable" que ponga en contexto su trabajo.

Al ser preguntado si cree que a Cifuentes le ha pasado factura su lucha contra la corrupción, sostiene que "amigos no haces cuando intentas ser riguroso en la gestión y en el examen de algunos aspectos de mandatos anteriores que por la razón que sea levantaban alguna sospecha".

Estima que en la dirección nacional del PP no han sido "injustos" con su intervención del PP de Madrid, al indicar: "No sólo la acepto, sino que yo mismo hubiera tomado esa decisión de poner personas distintas para dirigir la Comunidad de Madrid y el partido".

"Creo que ha sido una solución inteligente, no muy invasiva y si a mí me hubieran preguntado, que no tenían que hacerlo, yo hubiera elegido también a Pío García Escudero (como presidente del PP de Madrid)", subraya.

Reconoce que "cada vez que sale el nombre de Pablo Casado es inevitable que haya mil especulaciones" porque, en su opinión, "es una persona tan estupenda dentro del PP, tan singular, que seguramente todo el mundo lo querría casi para cualquier puesto".

Agrega que es más que razonable que Pablo Casado esté en esa comisión gestora o como se quiera llamar del PP de Madrid, porque es "un activo del partido".