Puigdemont confía en la "coherencia" de la CUP para abstenerse en la investidura de Torra

13/05/2018 - 15:20

Espera que el 155 "no dure ni un día más"

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha expresado su confianza en que la CUP "mantenga la coherencia" y se abstenga en la segunda vuelta de la investidura del candidato de JxCat a la Presidencia, Quim Torra.

En una entrevista de 'El Punt Avui' este domingo recogida por Europa Press, ha recordado que la CUP "siempre ha dicho que no era un problema de nombres", por lo que espera que lo mantengan.

Puigdemont ha asegurado que vive el relevo a la Presidencia "con mucha emoción y a la vez preocupación por todos los compañeros que no pueden estar presentes, porque están en prisión y en el exilio", y ha reivindicado la figura de Torra.

Ha destacado que tiene "una sobrada preparación en todos los niveles y un talante afable, cercano, que siempre sabe defender sus posiciones con una actitud que favorece el diálogo", y ha ensalzado sus convicciones éticas y su compromiso.

Preguntado por si dará órdenes a Torra, ha señalado que todos los presidentes están a las órdenes del Parlament y que debe seguir siendo así, y le ha recomendado que "continúe ejerciendo desde la Presidencia esta misma sabiduría y ponderación" que ha tenido en las reuniones de JxCat.

Además, ha dicho esperar que no se mantenga el 155 si Torra es investido: "Es grotesco que los que han dirigido Catalunya teniendo solo 4 diputados piensen que un presidente como Quim Torra no será capaz de impedir que continúe esta teledirección desde Madrid. Espero que el 155 no dure ni un día más".