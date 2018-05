La CUP advierte que "no facilitará la gobernabilidad" y recalca su rechazo a Torra

Cervera (Lleida), 13 may (EFE).- La CUP ha advertido hoy que su abstención en la investidura no significa que ofrezca su "colaboración al Govern" ni que apoye al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Quim Torra, y ha asegurado, en este sentido, que "no facilitará la gobernabilidad" en la próxima legislatura.

En una rueda de prensa posterior a su consejo político, la diputada Maria Sirvent ha destacado el paso de la CUP a la "oposición activa" en el Parlament y ha remarcado que las cuatro abstenciones, a pesar de que harán viable la investidura de Torra, "no se pueden interpretar como apoyo o colaboración" al Govern o al candidato.

"El consejo ha decidido que no daremos apoyo a la investidura de Torra y lo expresaremos con estas cuatro abstenciones", ha anunciado el portavoz Lluc Salellas, que ha sido el encargado de comunicar la decisión del consejo celebrado en Cervera tras un debate "muy complejo y complicado" que ha implicado a las asambleas territoriales y locales.

Salellas ha explicado que, durante el debate, la militancia de la CUP ha constatado "en consenso absoluto" su "preocupación" por lo que consideran "una reculada hacia la República" por parte de JxCat y ERC, lo que "ha imposibilitado que la CUP ofrezca su apoyo a Torra".

El portavoz ha hecho mención al discurso que Torra ofreció durante el pleno de investidura de ayer, afirmando que "quedaba corto" y que "hace falta ir más allá para conseguir que haya una República Catalana efectiva", aunque ha apuntado que la CUP ha "tomado nota" de lo que dijo el candidato.

Tanto Sirvent como Salellas han recalcado que la posición de la CUP en el Parlament a partir de ahora se situará en la "oposición activa", desde donde "exigirán día tras día" que el discurso de Torra "no se quede en simples palabras", como "ha pasado en los últimos meses".

En este sentido, Salellas ha explicado que "el contexto político actual" ha contribuido a que la formación decidiera "no bloquear la investidura", pero que esto no significa que faciliten "la gobernabilidad" durante la próxima legislatura.

Por su parte, la diputada Maria Sirvent ha tachado el discurso de investidura de "todo palabras" y ha anunciado que desde el grupo parlamentario se pondrá foco en ámbitos como "los intereses de las clases populares", el establecimiento de "un poder público fuerte", o la consolidación de "una banca pública para alcanzar la soberanía económica", entre otras políticas.

La diputada ha recordado que este tipo de políticas son "imposibles de desarrollar" desde las autonomías, porque estas "no son un instrumento válido" y carecen de "soberanía".

Otro de los puntos en los que la CUP centrará sus esfuerzos es que la Asamblea de Cargos Electos se establezca "como conformación alternativa" que "responda a la soberanía del pueblo" frente a las instituciones "que solo llevan a cabo políticas neoliberales".

La CUP también ha exigido que el proceso constituyente se haga "desde la base" y contemple a "los movimientos sociales", y ha destacado la importancia de "poner en valor la movilización social", ya que "si esta avanza, avanzamos todas".