Rufián agradece a Torra que se disculpe por unos tuits que "chirrían"

Barcelona, 14 may (EFE).- El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha agradecido hoy al candidato a la investidura a la Generalitat, Quim Torra, que se disculpe por el contenido de sus mensajes en Twitter ya que "chirrían", si bien hay dirigentes de PP y Cs que "también deberían disculparse", ha apuntado.

En unas declaraciones en los pasillos del Parlament, Rufián ha apuntado que, "como republicanos", algunos de los tuits de hace seis años que se han difundido escritos por el candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, "nos chirrían".

Ahora bien, ha matizado, "él se ha disculpado por ellos y para nosotros esto es suficiente, aunque ya sabemos cómo va esto, y que para algunos seguirá teniendo más interés hablar de los tuits de Torra de hace seis años que no de las declaraciones judiciales por el caso Gürtel".

Rufián ha indicado, asimismo, que "a mí me gustaría que algunos dirigentes de PP y Ciudadanos se disculparan por muchos de sus comentarios y tuits, y no lo hacen".

Respecto a la posición del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre la aplicación en el tiempo del artículo 155 en Cataluña, ha indicado que esto "tendría que merecer una reflexión que pueda tener (Cs) tantos apoyos por ser el más 'hooligan'".

"A mí no me gusta lo que dicen Mariano Rajoy o Rivera pero jamás querría verlos en la cárcel por sus ideas políticas y si algún día lo están, que no lo estarán nunca, yo seré el primero en salir a la calle a defenderles", ha subrayado Rufián.