A Carmena no le preocupa que se investiguen sus contratos con cooperativas

Madrid, 14 may (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que no le preocupa que se investiguen los contratos menores suscritos por su Gobierno con cooperativas afines y ha defendido que no se ha producido "nada irregular" y que si se conocen los destinatarios es por la transparencia de Ahora Madrid.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', la regidora madrileña ha defendido que con los Gobiernos del PP los contratos menores no se describían y ahora sí para que "cualquiera los pueda analizar".

Además, ha asegurado que existen "muchos datos" que "no permiten mantener" la idea de que exista una red clientelar creada por Ahora Madrid, como denuncian PP y Ciudadanos y que su Ejecutivo ha reducido porcentualmente el número de contratos menores.

"Respecto a las cooperativas, he leído los titulares pero nada indica que haya algo irregular, todo lo contrario", ha asegurado Carmena que defiende que el planteamiento del Ayuntamiento es abrir nuevas posibilidades tanto a empresas pequeñas como al tercer sector.

La exjueza ha defendido asimismo que los contratos que suscribe Ahora Madrid ya se están investigando porque además de haber creado una "ley de transparencia como nunca la ha habido", han constituido una oficina antifraude.

"Queremos que no haya la mas mínima sombra, osea que no nos preocupa nada", ha añadido.

Carmena, que no ha querido hablar sobre la situación política en Cataluña y ha negado haber apoyado al independentismo, ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid mediará entre contratas y trabajadores para evitar la huelga anunciada por los barrenderos para el próximo 16 de mayo.

Un día antes de que Madrid celebre el día de su patrón, San Isidro, la alcaldesa ha hecho balance sobre sus tres años de gestión y sobre los problemas que había -el bloqueo de operaciones urbanísticas y de la limpieza-, los que han surgido -el alza en los precios del alquiler y los apartamentos turísticos- y los que se mantienen -la contaminación-.

Sobre la movilidad, la regidora ha señalado que es un "sinsentido" que coches con una persona circulen por Madrid, donde el vehículo privado no es necesario para moverse y ha defendido el endurecimiento del protocolo para reducir la polución.

Como sombras en su gestión ha mencionado el "no tener la suficiente rapidez en generar las soluciones necesarias".