Rajoy ofrece entendimiento a Torra pero le avisa que hará que cumpla la ley

Segovia, 14 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido hoy "entendimiento y concordia" a Quim Torra una vez que sea investido presidente de la Generalitat, pero la ha avisado de que va a garantizar que en todo momento cumpla la ley y la Constitución.

Rajoy ha lanzado este mensaje a Torra, ha pedido "mesura" ante la nueva situación y, en alusión a Ciudadanos, ha defendido aparcar ahora la "ansiedad", en declaraciones a los periodistas tras presidir en Segovia el acto de entrega de las grandes cruces de Alfonso X el Sabio.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que lo que ha escuchado al próximo president no le gusta, pero que le juzgará por sus hechos.

En esa línea, ha señalado que una vez que concluya el debate de investidura en Cataluña, el Gobierno va a apostar por "el entendimiento y por la concordia".

"Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno -ha precisado- para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación".

Rajoy ha reconocido que el momento actual no es fácil y ha hecho una apelación a la mesura, a la tranquilidad y "a dejar de un lado la ansiedad".

"La ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta", ha añadido en esa alusión a la actitud de Ciudadanos ante la investidura de Torra.

De forma simultánea a la declaración de Rajoy se ha conocido que mañana se reunirá en el Palacio de la Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y que estaba también a la espera de la respuesta del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para fijar con él otro encuentro.

En su intervención en el acto de Segovia, Rajoy no se ha referido directamente a la investidura de Torra pero ha aludido al legado de Alfonso X el Sabio para resaltar el valor de la pluralidad, el entendimiento y la convivencia que ha hecho avanzar a España a lo largo de los siglos.

Tras calificar a España de "una nación ejemplar", ha considerado que los valores que hoy se han reconocido en los galardonados es un legado vivo que se manifiesta en diversos ámbitos y que es "plural e integrador, capaz de trascender las distancias históricas y geográficas para construir ese proyecto que nos une y enriquece".

"El de una España abierta y diversa con vocación de mejorar, de innovar y de no quedarse nunca atrás", ha añadido antes de recalcar que los españoles, juntos, han superado grandes retos.