Maroto (PP): "Los políticos que no sepan pactar entre distintos tienen un grave problema"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular (PP), Javier Maroto, ha manifestado este lunes en Zaragoza que los políticos "que no sepan pactar entre distintos, que no sepan acordar y no tengan en la cabeza y el corazón que la política ha cambiado, tienen un grave problema".

Así lo ha señalado en una intervención que ha abierto un acto en el que el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte, ha presentado las líneas maestras del partido en materia de bienestar y servicios básicos para la Comunidad autónoma, celebrado bajo el lema 'Una vida mejor'.

En el evento han participado miembros del PP, así como representantes del tejido social y de instituciones con el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el Justicia de Aragón, Ángel Dolado.

Maroto ha afirmado que "ya no existen mayorías absolutas y aunque las hubiese, la manera de tomar las decisiones tiene que ser de otra" y no solo contar con técnicos o asesores "en un despacho", sino con quienes conocen y sufren las diferentes realidades.

"Hay que construir espacios comunes y en la medida que hagamos eso haremos un servicio al conjunto de la sociedad" y para esto conviene que haya foros como este, ha dicho. Ha agregado que "tenemos que entendernos, hay que colaborar entre partidos y los partidos con las asociaciones", ha sintetizado.

También ha defendido que el suyo es un partido que "en cualquier pueblo de España, por muy pequeño que sea, hay alguien del PP dispuesto a dar su opinión" y "es innegable la vinculación de nuestro partido con la vida palpable de la sociedad civil organizada".

Maroto ha señalado que este modo de actuar se ha sistematizado en lo que llaman 'Ruta social', para que "antes, durante y después de cualquier propuesta que tenga que ver con un colectivo o cuerpo social concreto se trabaje con los afectados y las asociaciones".

EL PARTIDO DE LAS PERSONAS

El vicesecretario de Política Social y Sectorial 'popular' ha esgrimido que el PP "es el partido de las personas", y si bien hay que "crear riqueza antes de poder redistribuirla", el objetivo "no es solo lo económico", sino que hay que plantear "propuestas para las personas" por lo que el "alma" son las políticas sociales.

Ha puntualizado que "lo social no solo es la asistencia, sino también una educación de calidad", una buena sanidad, aunque ha aclarado que siempre se han de presentar proyectos en estos ámbitos que se puedan hacer porque, lo contrario, es "engañarse a sí mismo" y "defraudar" al conjunto de los ciudadanos.

También se ha referido a las pensiones, para subrayar que en el peor momento de la crisis, el PP, en el Gobierno rechazó su bajada, y si bien el incremento fijado en el 0,25 por ciento "no es una cantidad aceptable", "se impulsó en un momento crítico".

Ahora, "vamos a hacer ese esfuerzo" para subirlas, entre otras cosas, gracias a que se ha conseguido un "consenso", para matizar que los pensionistas "no son una moneda de cambio".