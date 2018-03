IU avisa de que harán falta más de 30.000 millones de euros en 2009 para dar cobertura a los parados

19/01/2009 - 14:51

Trabaja en un Plan para crear más de un millón de puestos de trabajo y propone una renta básica para hogares sin ingresos

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, avisó hoy de que en 2009 harán falta más de 30.000 millones de euros para dar cobertura a todos los parados previstos para final de año. A su juicio, es "absolutamente incorrecta" la estimación del ministro de Economía, Pedro Solbes, de que con 21.000 millones pueda afrontarse esta cuestión.

"El ministro dijo que se resolverían los problemas de dar suficiencia a las prestaciones por desempleo a esos 600.000 parados más previstos para este año con un incremento de 2.000 millones de euros del presupuesto actual, que está en unos 19.000 millones. Para IU esto es absolutamente incorrecto, teniendo en cuenta que en los PGE de 2008 había 15.000 millones para esta partida", planteó en rueda de prensa.

Lara apuntó que esos 15.000 millones se han tenido que modificar al alza en más de 5.500 para poder pagar el desempleo en 2008. "Se han previsto 19.000 para los PGE de 2009, pero manteniendo los parados que hay actualmente, sin contar los incrementos previstos por Solbes y la Comisión Europea, harían ya falta 26.300 millones para pagar las prestaciones de 2009", subrayó.

Por eso, avisó de que con el incremento de parados, IU calcula que harán falta más de 30.000 millones de euros en 2009 para dar cobertura a los parados. Así, aseguró que el Gobierno no reconoce estos datos para seguir "en la tónica de no generar alarma en la sociedad", y agregó que, en cualquier caso, "Solbes es el ministro de la resignación y la desesperanza".

Lara explicó que el 15,9 por ciento de paro que prevé Solbes a finales de 2009 llevaría a alcanzar 3,7 millones de parados, pero resaltó que la Comisión Europea lo ha corregido y dice que España llegará al 18,6 por ciento, lo cual significa que Solbes "ni si quiera acierta en las cifras macroeconómicas, ya que esto serían más de 4 millones".

"Solbes cifró la caída del PIB en el 1,6 por ciento, pero la Comisión acaba de decir que será de más del 2 a final de 2009. Con el dato del descenso de inversiones que ya ha aportado el ministro (9 por ciento), del consumo en los hogares (3,2) y de un déficit público del 5,8 por ciento a final de año, España se sitúa en la desesperanza más absoluta", expuso.

"SOLBES ES RESIGNACIÓN Y DESESPERANZA"

Para Lara, Solbes es resignación porque dice que hay que resignarse a que España tenga 600.000 parados más al final de 2009, y desesperanza porque asegura que "no hay ningún margen de maniobra". Aclaró que IU no le pedirá la dimisión, pero reflexionó acerca de si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debería pensar "si es necesario cambiar de política económica en España, con un ministro que dice estas cosas".

Por otro lado, adelantó que IU está trabajando sobre un plan de empleo, en el que trabajan junto a economistas, sindicatos y todo el tejido asociativo, en el que "se triplica" la propuesta de empleo que plantea el Gobierno, por lo que agregó que "seguramente que en la propuesta final de IU se podrá superar el millón de puestos de trabajo".

Así, alertó de que "España no aguanta 4 millones de parados con prestación, desde el punto de vista económico", por lo que añadió que la creación de empleo debe ser el "objetivo central" de la política económica del Gobierno. En el Plan IU planteará reforzar el sector público, converger con Europa en gasto social, desarrollar y generar empleo en sectores importantes como servicios, dependencia o sector industrial, "inversiones en I+D y nuevas tecnologías, y ligazón con temas medioambientales".

En esta línea, Lara apostó por una reforma fiscal progresiva, de tal manera que se nutra a las arcas del Estado de recursos económicos para que se puedan aplicar políticas de inversión pública valientes. Añadió que este Plan, que podría ser ratificado en el Consejo Político de IU del 7 de febrero, tendrá "credibilidad y los pies en el suelo", ya que cualquier propuesta estará avalada por la "posición económica de donde IU proponga sacar los recursos para avalarla, porque hay sitios de donde sacar esos recursos".

RENTA BÁSICA

Lara apuntó también que hay 800.000 hogares en España en los que ningún miembro de la unidad familiar trabaja, y 900.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación. Por eso, dijo que "desde ya" en sus propuestas económicas IU planteará que se garantice un "mínimo de subsistencia a todas las familias que estén apuntadas al paro".

"Una cosa es que haya 800.000 hogares donde ninguno trabaja, y otra cosa es que no haya ningún ingreso. Hay 900.000 personas que están en el paro y no cobran nada, ni si quiera el subsidio de 517 euros de media que es lo que cobran cada mes los subsidiados. IU habla de una especie de garantía de renta básica, que tiene que estar en torno a esos 517 euros. De lo que se trata es de que no haya ni una familia española donde no haya ningún tipo de ingreso, porque esa es la pobreza más radical y absoluta", explicó.

Asimismo, el líder de IU aseguró que esta propuesta irá cuantificada y avanzó que "se puede mover entre los 4.000 y 5.000 millones de euros, para que no haya ningún hogar donde haya al menos una renta básica de inserción".

Por otro lado, pidió al Gobierno que amplíe el plazo de presentación de proyectos con cargo al fondo de 8.000 millones de euros para los ayuntamientos, que finaliza el día 24 de enero. Todo ello porque en su opinión el modelo de crecimiento español es "erróneo, basado en salarios bajos, en el ladrillo, la economía especulativa y financiera, con los pies de barro". Por eso IU entiende que "hay que actuar y no vale cruzarse de brazos".

MÁS RECURSOS PARA LAS ARCAS PÚBLICAS

Asimismo, aseguró que hay posibilidades para obtener más recursos para el Estado. Recordó que el PP hizo dos reformas fiscales regresivas y el Estado dejó de ingresar 7.800 millones de euros por año, algo que repitió Zapatero y las arcas estatales dejaron de ingresar 4.000 millones al año. Criticó la "devolución inútil" de 400 euros (5.600 millones) y la supresión del impuesto de patrimonio, que supone dejar de ingresar 1.800 millones.

"Sumando todas estas partidas se demuestra que hay posibilidades y recursos para incorporar a las arcas del Estado más de 20.000 millones de euros. Además, hay que luchar contra el fraude fiscal, de donde se pueden sacar recursos muy cuantiosos. Frente a la desesperanza de Solbes, IU entiende que hay hueco para la esperanza y estamos dispuestos a arrimar el hombro y a reunirnos con el Gobierno. No se puede esperar a ver si llegan los marcianos a resolver los problemas que tiene la sociedad", sentenció.