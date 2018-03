Ridao cree que lo mejor para ERC es evitar las primarias y que haya un sólo candidato

19/01/2009 - 16:03

El secretario general de ERC, Joan Ridao, consideró hoy que lo mejor para su partido es que haya un sólo aspirante a candidato a las elecciones autonómicas, de manera que se puedan evitar las primarias entre el presidente de la formación, Joan Puigcercós, y el vicepresidente del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira.

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa tras la reunión de la permanente ampliada a los consellers de ERC --a la que no asistió Carod, de viaje a Nueva York para inaugurar la delegación del Govern en Estados Unidos-- aseguró que el candidato a las autonómicas no es ahora un tema que preocupe ni "motive" a la dirección. y aseguró que una prueba de ello es que hoy no se habló del tema "ni un segundo".

Tras reconocer que "no sería deseable" que hubiera primarias, también indicó que un proceso electoral interno "no debe asustar a nadie". "Cuando se abra el proceso formalmente, si es que hay más de un candidato, los estatutos lo dicen muy claro: habrá que ir a un proceso de primarias", subrayó.

Para Ridao, "lo mejor" que le puede pasar a ERC es que haya un sólo candidato que suscite un "amplio consenso y gane adhesiones" en todas las sensibilidades del partido.

ELECCIONES EUROPEAS

Además, la ejecutiva de ERC deberá ratificar la semana que viene la comisión electoral elegida hoy por la permanente, que integrarán el mismo Ridao, el vicesecretario general de Coordinación Interna, Eduard López; la vicesecretaria general de Política Sectorial, Alba Castellví; el Secretario de Organización, Jaume Sitjà; el portavoz de las Juventudes de ERC, Gerard Coca, y la secretaria de Política Internacional, Marta Rovira, que actuará de coordinadora.

Ridao explicó que el partido mantiene contactos ya con varios partidos nacionalistas y regionalistas del Estado para tratar sobre eventuales acuerdos para concurrir a las elecciones europeas. Así indicó que ha habido contactos con los miembros de Galeusca --CiU, PNV y BNG--, Coalición Canaria (CC), PSM, Entesa per Mallorca (EPM), EA y CHA.

Auguró que las eventuales alianzas se clarificarán en unas dos semanas, momento en que ERC anunciará a su candidato, después de que la líder de la Plataforma Pel Dret de Decidir, Mònica Sabata, rechazara la oferta del partido. Aseguró que no tienen un "perfil predeterminado" y que la dirección baraja tanto nombres de independientes como de miembros orgánicos del partido, aunque no fue más allá.