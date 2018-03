Montoro cree que hará falta una procesión para que llegue dinero de bancos a empresas

19/01/2009 - 16:34

Apunta a la posibilidad de que Zapatero elija a Castells como sustituto de Solbes

LÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, contestó hoy al anuncio del Presidente el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de pedir a la banca que facilite liquidez a las empresas afirmando que hará falta "una procesión para que llegue dinero de la banca a las empresas".

En Lérida, poco antes de reunirse por separado con empresarios en la Cámara de Comercio de Tàrrega y de Fórum 2001, Montoro aseveró que los recursos públicos son de todos "y si en octubre hubo que movilizar ese dinero fue porque el sistema financiero estaba en una situación muy difícil y por eso ese dinero no llega a las familias y empresas, porque ha servido para sostener al sistema financiero".

Montoro consideró que es una imagen deplorable ver a "Zapatero rogando a los bancos, en fin, implorándoles", cuando lo que tiene que hacer es política con los recursos públicos. "No tiene que pedírselo él. Él tiene capacidad política, iniciativa política", dijo.

Ahora, lo que hace falta, aseveró, "es que se nos diga la realidad, de una vez por todas dijo Montoro, que se preguntó por los planes del presidente sobre el sistema financiero. "¿Qué va a hacer, lo va a nacionalizar? ¿Esa es la cuestión? ¿Detrás de sus palabras está la amenaza de que va a entrar el Estado en el sistema financiero?" dijo.

El ex ministro de Hacienda en el gobierno del PP se refirió también a la caída de la actividad económica del 2% que prevé la UE para España y al pronóstico de que en 2010 la tasa de paro será del 19%. En su opinión, este cuadro macroeconómico constata que se alcanzarán los cuatro millones de parados, "una cifra que nunca antes se había registrado en la sociedad española".

Montoro afirmó que las declaraciones del ministro de Economía Pedro Solbes este fin de semana en las que afirmó que lo peor está por llegar no pueden ser más elocuentes del desconcierto y descrédito de un gobierno.

El activo del pleno empleo se está perdiendo, según Montoro, "por culpa de unos gobiernos socialistas que no entienden la política si no es gastando más, que no entienden la política si no es subiendo los impuestos a los ciudadanos y que no entienden la política si no es desmotivando a quienes son los artífices de la generación de riqueza y empleo como son los pequeños y medianos empresarios, como son las empresas familiares, que son el corazón de Catalunya y el motor de España", sostuvo.

Montoro insistió en que sí hay opciones a esa política económica y citó algunas de sus propuestas como la supresión temporal del impuesto de matriculación, una línea del ICO dirigida a la adquisición de vehículos industriales y la recuperación de beneficios fiscales como la bonificación del I+D+I.

Sobre un posible relevo en el ministro de Economía a quien atribuyó "el mérito de haber arruinado dos veces a España", dijo que quizás había que llevar al presidente Zapatero "a algún 'head hunter'" a buscar ministro de economía de España y apuntó la posibilidad de que el presidente elija al conseller de Economía, Antoni Castells.

"A lo mejor llama a Castells para que nos haga otro sudoku financiero y recupere el término de crecimiento económico después de esta gestión que se está haciendo desde Catalunya, que se tiene una cierta responsabilidad en todos estos planteamientos", concluyó.