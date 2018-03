Losantos: "Soraya es una calamidad, un desastre que en cualquier partido la hubieran echado"

Federico Jiménez Losantos, presentador de La mañana en la Cope, ha vuelto a arremeter, esta vez con mucha dureza, contra el ejercicio político del PP, concretamente de Soraya Sáenz de Santamaría y el alcalde de Madrid, por defender la postura de la revista El Jueves.

El periodista radiofónico ha dedicado parte de su análisis político a criticar declaraciones y actuaciones de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría -de quien también ha cuestionado el significado de las fotos publicadas por El Mundo- y, el apoyo que Alberto Ruiz-Gallardón ha manifestado a la revista El Jueves, con la que Losantos se ha querellado tras manifestar desde su portada, que el tiro que le propinó Terra Lliure le había cambiado la vida al turolense.

Rajoy

"El señor Rajoy no ha dicho nada de Zapatero después de que éste anunciara el pasado jueves que a partir de marzo esto empezaba a marchar, y a los cuatro días, argumentaba que esto iba fatal..."

..."Entonces criticamos a Zapatero porque no se le puede tomar en serio, pero es que al señor Rajoy tampoco se le puede tomar en serio. Ahora dice, después de escuchar a Solbes, hay que rezar, cuando días atrás decía que no quería que dimitiera... Lo que no puede ser es mezclar churras con merinas... El señor Solbes ha mentido en todo lo que hace el Gobierno... Y mientras, Rajoy no hace nada, no sea que no parezca centrista".

"Este es el partido pa' ayudar... Ahora dice -tras la entrevista que el minsitro de Economía concedió a El País-, que dimita Solbes por patriotismo. Y usted también", dice el periodista.

Soraya Sáenz de Santamaría

"Aún sigue coleando la foto. Quiero plantear en serio este asunto. Sin machismo estúpido o machismo condescendiente, de ese de porque como es una señora, vamos a defenderla..."

"La señora Soraya Sáenz de Santamaría ha cosechado la anterior semana una derrota humillante. La mayor que ha sufrido Rajoy desde que empezó la legislatura. Ha sido despreciada por el PSOE... El PP ha cosechado un fracaso. Es que ni siquiera para hablar del paro han logrado que Zapatero vaya a las Cortes. Se va a la tele... Aumenta el número de mujeres asesinadas, y Rubalcaba se niega a ir al Parlamento y mientras, Soraya no logra hacer frente a esta situación... Rajoy prefiere ir en el avión privado de Zapatero para que luego en el Parlamento les den patadas en la mandíbula...".

"Soraya es una calamidad, un desastre que en cualquier partido la hubieran echado... Esta semana ha dicho, que le da vergüenza ser mujer en esta Cámara. Pues fuera también da vergüenza, viendo que hay algunas señoras que utilizan su posición de mujeres para hacer algo en la política, y también hay políticas que utilizan esta condición para presumir de mujeres. No es normal que en plena crisis, con más de tres millones de parados, queramos que una mujer salga mirando tórridamente a la cámara con un traje de Armani... La señora Sáenz de Santamaría es un desastre de portavoz en el Grupo parlamentario Popular, porque la política de Rajoy es un desastre y lleva al PP a la ruina..."

Gallardón

Losantos ha mencionado también en su programa, la defensa que el alcalde de Madrid ha hecho de la revista El Jueves, contra la que el periodista se ha querellado recientemente cuando ésta dijo que debía sentirse afortunado porque Terra Lliure le propinara un tiro, lo que le cambio la vida.

"Se puede caer más bajo -remarca-. Siempre he criticado que tú prefieres tu carrera, tu poder, tu monstruosa ambición antes de aclarar el 11-M. Ya sé que a ti no te importa. Prefieres respaldar a El Jueves en el insulto a mi persona... Ni siquiera en ti cabía esperarlo. Pero siempre eres mucho peor de lo que cabía esperar".