Granados no se querellará por la noticia "falsa" sobre sus 'servicios secretos' porque "no se deriva actividad delictiva"

19/01/2009 - 20:14

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, afirmó hoy que no interpondrá ninguna querella contra el medio de comunicación que hoy publica la una información sobre la existencia de un 'servicio secreto' a su cargo porque, "en principio", de ella "no se deriva ninguna actividad delictiva".

"Yo no soy muy partidario de poner denuncias a los medios de comunicación. No lo he sido nunca y siempre me he manifestado en contra de este tipo de acciones. En este caso en el que hoy se atribuye a la Comunidad una actividad de ese tipo no se deriva una actividad delictiva y, por tanto, no he visto nada con lo que se pueda uno querellar", dijo.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Granados aseguró que no existe ningún servicio secreto en la Comunidad de Madrid. "Me gustaría tener un espía en el vestuario del Real Madrid a ver lo que se cuece", dijo Granados en tono jocoso en la tertulia deportiva en la que participaba.

Así, el consejero señaló que la información de portada de hoy en el diario 'El País' podía responder al "pasteleo" que recibió del mismo periódico hace unas semanas en una lúdica entrevista en contraportada. "Supongo que puede ser una de cal y otra de arena. La verdad es que me sorprende que la gente tenga tanta imaginación", agregó.

Más serio, Granados señaló que no suele dar "ningún dato" ni ha debatido nada sobre seguridad regional como no lo hace ningún responsable. "Nosotros, lo único que hacemos es, en el ejercicio de nuestras competencias, salvaguardar y coordinar los servicios de seguridad de la Comunidad. No hay mucho más que decir porque la cosa no da para más", apostilló.

Por su parte, el diputado regional del Partido Socialista de Madrid (PSM) José Cepeda, que también participaba en la tertulia de Onda Cero, rechazó que un diario tan importante haga elucubraciones gratuitas y dijo no creer que esta información sea "mera imaginación".

"Yo lo que hubiera hecho es poner una denuncia automáticamente. Cuando un medio de comunicación lanza unas afirmaciones tan graves, a mí me entra un poco de temor en saber que pueda ver un responsable político dentro del Gobierno regional que se pueda dedicar a estas cosas, porque no están bajo su responsabilidad y están al margen de la legalidad vigente. Preocupación sí me ha causado y de enorme manera", indicó, al tiempo que denominó este caso, entre risas, como el de "los hombres de Paco".