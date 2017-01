Dani Rovira vuelve a presentar los Goya para que "los cuatro borrachos infelices de Twitter" no se salgan con la suya

Dani Rovira será por tercer año consecutivo maestro de ceremonias de la gala de entrega de los Premios Goya que tendrá lugar el próximo 4 de febrero. Lo hará después de haber superado el enfado que él mismo mostró tras recibir críticas en las redes sociales durante su labor como presentador

Días después de presentar la gala de 2016, Rovira escribió un tuit en el que confesaba que no le había merecido la pena presentar la gala.

Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar @PremiosGoya