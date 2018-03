Detenido un sospechoso del asesinato de los dos jesuitas en Moscú

Pienso que sería bueno conservar los cuerpos de los religiosos en la Iglesia donde trabajaron como signos de lucha por una interculturalidad, promoción de la justicia y por el mayor significado que puedan dar dentro de la Iglesia Católica como mártires. Mártires? es decir, como personas que vivieron la misma historia de violencia que otras personas han vivido por estructuras sociales pero que sus muertes han quedado en el mero anonimato. De esta manera, nos sería claro y evidente para todas las personas que es necesario un cambio, o mejor dicho una aceptación, un reconocimiento del otro, una mayor interculturalidad, alteridad, y no solo en esa sociedad sino en todo el mundo. Entiendo el dolor de su madre y también lo siento como si fuese algo mío. Pero desde ese dolor me parece que sería bueno dejarlo allá, porque a demás fue su decisión y ahí vio que su vida tenía que cumplir algún propósito (esa era la voluntad de Dios). A demás me parecería que si se da la repatriación su muerte pierde sentido, y tanto la Iglesia como las sociedades, incluidos a cada uno de nosotros no veríamos cuánto de significado tiene este hecho. Por eso, es que su muerte tiene su mayor significado en su contexto. Tomemos conciencia que en la actualidad, en nuestros días, todos nosotros y nuestros hijos somos ciudadanos del mundo. Tanto la Iglesia como las sociedades y demás culturas deben aceptar y asumir esta realidad que cada vez se presenta y cae con mayor peso sobre todas las personas ¿cómo? interpretando el significado de lo sucedido; y aunque el P. Víctor s.j., no era indocumentado, también pensemos en todos los indocumentados en otros países ¿cómo están viviendo? Se me hace aún difícil de aceptar tanto la noticia como su muerte y lo que digo es un sentir reflexionado muy profundo, a pesar de no conocerle he escuchado muchos comentarios positivos de su persona y de su trabajo incondicional con jóvenes. ¡Era un ser humano! reflexiones sino el mundo perderá más amados hijos.