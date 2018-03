AMP.-Gripe.-El hombre de 30 años que podría estar afectado en Euskadi evoluciona favorablemente en el hospital de Cruces

26/04/2009 - 15:22

Sanidad ha contactado con todos los que han tenido contacto con el varón para realizar un seguimiento de su estado de salud

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno vasco, Gabriel Inclán, aseguró hoy que el posible caso de gripe porcina que se ha registrado en Euskadi está protagonizado por un varón que ingresó ayer directamente por Urgencias en el Hospital de Cruces tras llegar en avión desde México. Este hombre de 30 años evoluciona hoy favorablemente y no tiene fiebre después de que se le administrara un tratamiento adquirido en la época de la gripe aviaria.

En una comparecencia convocada de urgencia ante los medios, Inclán explicó que su Departamento se ha puesto en contacto con todas las personas que han tenido contacto con el posible afectado, para realizar un seguimiento directo del estado de salud de todos ellos.

El responsable de Sanidad recalcó en varias ocasiones que se trata sólo de un caso "posible" de gripe porcina, por lo que pidió "tranquilidad" a la población, puesto que no considera que sea necesario tomar ninguna medida de protección.

El posible afectado es un varón de 30 años que ingresó ayer a las seis de la tarde en el Hospital de Cruces con pronóstico de "síndrome gripal", ya que llegó al centro hospitalario "con fiebre elevada y con todos los síntomas de gripe".

El hombre aterrizó ayer en avión en el Aeropuerto de Loiu, vía Madrid, procedente de México, donde cerca de 80 personas han muerto afectados presuntamente por éste mal.

El posible afectado se comenzó a encontrar mal en el viaje y, nada más llegar al aeródromo vizcaíno, le comunicó al familiar que le fue a recoger cuál era su estado y le pidió que le llevara directamente al Hospital de Cruces, a donde llegó cubriéndose la boca con un pañuelo.

Con el "sistema de alerta activado" en todos los centros de Osakidetza y una vez que el hombre llegó al hospital baracaldés, se puso en marcha el protocolo de actuación para esta enfermedad y fue aislado en Urgencias, a la vez que se remitió una muestra al Hospital de Donostia, el de referencia para estos casos de gripe.

"La sintomatología, los datos epidemiológicos, es decir, donde ha estado de vacaciones, y el resultado analítico del laboratorio de referencia en Euskadi ha recomendado su ingreso y la declaración de un caso sospechoso al Ministerio de Sanidad", explicó Inclán.

De igual forma, el varón recibió inmediatamente un tratamiento del antiviral 'Oseltamivir', del que se hizo acopio durante la época en que se temía algún caso similar pero de gripe aviaria, un medicamento que ha resultado "efectivo" ante el virus gripal porcino puesto que el paciente se encuentra esta mañana "prácticamente asintomático", cuando ayer sufría una fiebre muy alta. Sobre este asunto, puntualizó que "se encuentra bien, aislado, con un tratamiento, sin fiebre".

"Es un caso aislado importado en el que actuamos directamente como si fuera seguro, aunque sólo es probable, porque no está confirmado. Es cierto que la probabilidad de la confirmación, la sospecha, es elevada", añadió.

Respecto a los síntomas de este mal, aseguró que son los mismos que los de cualquier gripe, con fiebre y malestar general, aunque "quizá la característica más importante es la fiebre muy elevada y que, los casos que van apareciendo hasta ahora, se dan en edades jóvenes".

RATIFICACIÓN DEFINITIVA

La ratificación definitiva de si se trata de un caso de gripe porcina podría conocerse en unas 48 horas, puesto que "el único que puede confirmar que es el mismo tipo de virus gripal que se está dando en México son dos laboratorios ubicados en Estados Unidos y en Inglaterra".

La misma muestra con la que el laboratorio donostiarra "ha estado trabajando durante toda la noche" ha sido ya remitida al laboratorio de referencia en Madrid, donde se repetirá la prueba, para posteriormente ser de nuevo remitida a los dos citados laboratorios británico y estadounidense.

"Por descontado, estamos aplicando estrictamente el 'Plan de Acción frente a una Pandemia Gripal en Euskadi' que en su día elaboramos, aunque todavía la Organización Mundial de la Salud no lo ha calificado de pandemia", agregó.

El consejero subrayó que la decisión de aplicar el plan, incluso cuando no existe calificación oficial de pandemia, obedece a un sentido "de la responsabilidad y de la prudencia" que lleva a actuar como si el caso del varón que ha llegado de México estuviera efectivamente confirmado, "para garantizar la seguridad de la ciudadanía de Euskadi".

"Es un caso importado pero hay una actuación determinada que hay que hacer para evitar riesgos. Preferimos el principio de evitar riesgos y, si luego no fuera confirmado, quitaríamos el propio sistema de alarma", adelantó.

La actuación de la Consejería de Sanidad en este caso también ha incluido el contacto y seguimiento de los acompañantes de este posible afectado en el avión que llegó al Aeropuerto de Loiu, así como de otras personas que hayan estado en contacto con él, como el personal que le atendió en Cruces, "aunque no presenten ninguna sintomatología", para mantener un seguimiento directo de su estado de salud. El seguimiento de los compañeros del vuelo México-Madrid corresponde al ministerio y a los respectivos responsables autonómicos de Sanidad.

"TRANQUILIDAD"

Pese a todo, Inclán insistió en que el conjunto de la población de Euskadi "no tiene por qué adoptar ningún tipo de medida especial" ya que el posible caso es importado y no supone ninguna situación de riesgo. "No hay que cambiar nuestra forma de vida, no hay que cambiar nuestra actitud", remarcó.

El responsable de la Sanidad vasca pidió "tranquilidad" a la población y que no se fomenten "alarmas innecesarias que, en este momento, son absolutamente injustificadas".

De la misma forma, explicó que la Consejería que dirige actuará con "transparencia" informando de cualquier novedad, a la vez que ya se han trasladado los datos existentes a las direcciones territoriales del Departamento, a las comarcas y a los hospitales de Osakidetza, así como al sector privado.

Asimismo, señaló que el Comité de Salud Pública mantuvo ayer una reunión, esta mañana se ha reunido el Comité de Sanidad y mañana se convocará un Consejo Interinstitucional que engloba a otros departamentos del Gobierno vasco.

El consejero añadió que también ha mantenido ayer y hoy contacto telefónico directo con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para actuar de forma conjunta "porque no son casos aislados", al existir otros dos posibles afectados en Valencia y Albacete.