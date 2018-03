Alonso (Renault): "Estoy contento porque un punto es más que nada"

26/04/2009 - 19:11

El piloto español Fernando Alonso (Renault), que finalizó octavo en el Gran Premio de Bahrein, celebrado en el circuito de Sakhir, admitió estar "contento" al término del mismo porque "un punto es más que nada".

SAKHIR (BAHREIN), 26 (EUROPA PRESS)

El asturiano, que se mostró algo escéptico, dijo que "no esperaba nada en particular" de esta carrera. "Quería sumar los máximos puntos posibles y hacer la carrera a tope, que es lo que hicimos. Al final hemos perdido una posición, lo que me ha relegado al octavo puesto", indicó.

Además, el bicampeón del mundo que dijo que "el KERS había servido sólo en algunos momentos" y que su salida "no fue perfecta", se refirió a la superioridad de los Brawn en este campeonato. "Está claro que están por delante de los demás, son superiores", apuntó Alonso, que vio como el británico Jenson Button volvía a ser el primero en la línea de meta.

Por otro lado, el piloto español de Renault habló sobre las posibilidades en el Gran Premio de España, que se celebra el 10 de mayo en Barcelona, y no fue muy optimista. "Vamos a introducir algunas piezas, pero los demás también, así que no cambiarán muchas cosas", dijo.

Por su parte, el patrón de la escudería francesa, Flavio Briatore, reconoció que tenían "unas expectativas más altas para este fin de semana". "Tristemente nos vamos de aquí con sólo un punto. Fernando no ha hecho una buena salida y eso ha comprometido el resto de su carrera a pesar de su gran esfuerzo", señaló.

En cuanto al compañero del ovetense, Briatore dijo que Nelson Piquet "ha hecho una excelente carrera, remontando desde la decimoquinta posición y siendo muy agresivo y consistente". "Ha sido una pena que no haya entrado en los puntos", finalizó el italiano.