Sólo uno de cada cinco españoles con disfunción eréctil acude al médico

25/05/2009 - 17:16

Sólo uno de cada cinco hombres con disfunción eréctil recibe tratamiento para su problema, según los expertos de Boston Medical Group, alianza mundial de clínicas médicas dedicadas al tratamiento de las disfunciones sexuales masculinas, que dicen que los españoles tardan unos cuatro años en acudir con su problema a la consulta.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Aseguran que la reacción más habitual entre los hombres que sufren estos trastornos es negarlo. En el caso de la disfunción eréctil, dos de cada tres varones la oculta o la atribuye a causas puntuales como el cansancio, el estrés o la rutina de la vida en pareja.

Consideran que los hombres no van al médico sobre todo por ignorancia y miedo al dolor, aunque también por sentir vergüenza de hablar sobre sus problemas sexuales, ya que muchos varones los viven como "una pérdida de hombría".

Según el doctor José Benítez, director médico de Boston Medical Group, "es un problema cultural". "Las mujeres no se avergüenzan por decir que van al ginecólogo. Los hombres tenemos más prejuicios, nos cuesta hablar de estas cosas incluso con un médico", reconoció.

Cada vez más hombres acuden al especialista acompañados de su pareja. De hecho, en las seis clínicas de Boston Medical Group en España, la proporción llega al 30 por ciento. Para el doctor José Benítez, esta complicidad es vital para la curación, ya que hablar del problema y buscar una solución juntos "reduce la angustia y mejora la confianza lo que aumenta el éxito del tratamiento".

"Incluso hay mujeres que llaman para informarse porque han detectado el problema y no saben cómo comentarlo con su pareja", aseveró el experto, quien aconseja a las parejas de estos hombres que saquen ellas mismas la conversación sobre el problema para "prevenir los malentendidos". "Sobre todo, no te resignes, no asumas que el problema es una parte normal de la relación", indicó.

"Si tu pareja no quiere asumirlo, acércale toda la información que puedas para ayudarle a entenderlo con mucho tacto. Réstale importancia, que tu pareja no se preocupe más de lo que debe. Bajo ningún concepto hay que caer en reproches, ya que puede terminar destruyendo la relación", apuntó.

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud encargada por el Ministerio de Sanidad, los hombres de entre 35 y 44 años acuden un 17 por ciento menos al médico que las mujeres de la misma edad.