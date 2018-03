La Consejería dice que la niña con posible gripe A cuya madre denuncia mala asistencia fue valorada tres veces por médicos

29/06/2009 - 20:19

La Consejería de Sanidad asegura que la niña con síntomas de gripe A cuya madre denunció mala asistencia por parte del Summa-112 fue atendida correctamente, "ya que fue valorada en tres ocasiones, una de ellas a domicilio".

"Hay suficiente atención en estos casos y se ha actuado de forma totalmente correcta, y en ningún momento se ha producido trato vejatorio", señaló el Departamento que dirige Juan José Güemes.

Además, negó "con rotundidad" que la niña no fuera atendida por un médico, "ya que lo fue en tres ocasiones, una de ellas en su propio domicilio". "En ningún momento el trato telefónico fue desagradable sino todo lo contrario, intentando siempre solucionar todos los problemas que se plantean", señaló la Consejería.

De este modo desmiente la denuncia formulada hoy por la asociación El Defensor del Paciente, que relata que la noche del pasado 13 de junio, la madre de una niña con síntomas de gripe llamó al 061 para que atendieran a su hija. Ese día, la menor presentaba fiebre de hasta 40.1º y dolor de cabeza intenso. La madre llamó de nuevo al 061, donde le preguntaron a qué colegio iba su hija. Ésta contestó que al San Viator, de la plaza Elíptica de Madrid. Entonces, le comentaron que había un brote de Gripe A en el colegio.

Según el relato de la madre, el 061 le envió un médico a casa para atender a su hija, aconsejándole que no saliera de casa en siete días. Días después, la mujer acudió al colegio para comprobar si había un foco de infección, negándoselo el centro escolar y luego con su hija a un centro de salud para una analítica, "pero la menor no recibió atención", indicó en la denuncia.

"No quieren pasarme con un médico. El trato que recibo es desagradable. Me hacen llamar a diferentes teléfonos para poner una reclamación y noto cierto pitorreo de un teléfono a otro hasta que ya me enfado y les digo que si vuelven a colgarme el teléfono y a tomarse a pitorreo mi caso, lo pongo en conocimientos de los medios de publicidad", recoge la carta de la madre enviada a la asociación.