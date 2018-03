Canarias.- PSC-PSOE acusa a la consejera de Sanidad de ser "cómplice" de Soria en el caso 'Montaña Rayada'

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Padrón, ha acusado hoy a la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós (PP), de ser "la cómplice" del consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, a quien "ha ayudado a pagar Montaña Rayada", en Fuerteventura.

"Por eso han estado callados, quitando dinero de la asistencia sanitaria pública de los canarios, sin decirle nada a nadie, hasta que los hemos descubierto", aseguró Padrón en un comunicado.

"Ante este nuevo zarpazo a la sanidad pública, hemos preguntado por escrito para que la consejera del PP nos diga de forma detallada qué programas ha recortado, porque considera que no son prioritarios y a cuántos canarios va a afectar este recorte", señaló.

La diputada socialista acusó además a la consejera de "no tener valor para exigir al consejero de Economía y Hacienda que no recorte ni un euro de las partidas presupuestarias de su departamento", ya que de ella "se espera que defienda con uñas y dientes a su departamento y no que vaya en contra de los recursos destinados a la sanidad pública canaria, y por ende, en contra de los enfermos".

La diputada socialista afirmó que, a Roldós, "se le llena la boca con un discurso victimista que ya no se cree nadie, exigiendo recursos al presidente del Gobierno de España que luego utilizará para pagar otro de los desaguisados judiciales del Gobierno (canario), y recorta sin pudor el presupuesto destinado a una de las políticas más básicas que debe prestar cualquier gobierno".

Padrón insistió en que "es inadmisible políticamente que Roldós no haya hecho nada para paralizar el recorte de seis millones de euros del Servicio Canario de Salud al contrario, ha ido a escondidas y en silencio a recortar y llevarle a su jefe de filas su aportación económica".

La socialista destacó "el enorme grado de implicación del Gobierno del Estado con la financiación autonómica" y señaló que es "descorazonador comprobar que da igual la cifra que entregue el Gobierno de Rodríguez Zapatero a Canarias, porque la mala gestión y el desinterés de la consejera Roldós por la Sanidad pública impide que los canarios cuenten con un servicio sanitario a la altura del siglo XXI".