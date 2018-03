Canarias.- Directora de Salud de La Palma niega "intereses ocultos" en la privatización de la sanidad en la isla

27/10/2009 - 18:37

Pide a la parlamentaria del PSOE que habló de estas supuestas irregularidades que las denuncie ante la justicia

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 27 (EUROPA PRESS)

La directora del área de Salud de La Palma, María Rosa de Haro, negó hoy que haya "intereses ocultos en la privatización de la sanidad de la isla y pidió a la parlamentaria socialista Rita Gómez que, si ve irregularidades, las denuncie ante la justicia.

Haro salió así al paso de las declaraciones de ayer de la socialista en la Comisión de Sanidad, en la que Gómez dijo que Sanidad tenía "intereses oscuros" en la privatización del servicio.

"Las palabras de la parlamentaria socialista son de una gran irresponsabilidad política o demuestran una ignorancia manifiesta, como dijo ayer la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós", dijo a Europa Press la responsable de Salud en La Palma.

"Es falso cuando se señala, primero, que no se está apoyando a la sanidad pública de la isla y, en segundo lugar cuando se insinúa, que poco menos, que existen unos intereses no claros o no abiertos en supuestas derivaciones o incremento de derivaciones que desde ahora niego. Niego tajantemente que se haya incrementado las derivaciones de la sanidad pública que por otro lado debo señalar que se hace con todas las garantías legales puesto que son conciertos que se publican y que por tanto ahí están para quien los quiera ver", aseveró.

La política "no justifica todo", dijo Haro, que señaló que, si existiese algún tipo de irregularidad, debería ir a las vías correspondientes "y no hay constancia de que lo haya hecho".

De Haro recordó que se han incrementado en 30 el número de especialistas en la isla, que se han incrementado los programas especiales de tarde en el Hospital General de La Palma y los servicios de Oftalmología, así como la puesta en marcha del servicio de Psiquiatría Infantil o la puesta en marcha de un servicio de Fisioterapia en Los Llanos de Aridane, así como un descenso en las listas quirúrgicas de espera. "Son hechos reales", manifestó.

Dijo además que el Servicio Canario de Salud ha sido premiado por el Ministerio de Sanidad y Política Social por "su calidad, difusión y transparencia" en el uso de listas de espera. "Ha sido el Ministerio de Sanidad y por otro se nos acusa de oscuros intereses", lamentó la responsable en La Palma.

Por último, pidió "responsabilidad" en ámbitos como en Sanidad en donde el equipo sólo trabaja por mejorar la Sanidad en La Palma. "Llamo a trabajar por los ciudadanos que viven en La Palma que no merecen estas afirmaciones. Acusando sin datos no es la forma más correcta", concluyó.