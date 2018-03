El chicle sin azúcar ayuda a reducir el consumo de calorías

27/10/2009 - 19:31

El consumo de chicle sin azúcar ayuda a reducir el consumo de calorías en las comidas y aumenta el gasto energético, según un estudio de la Universidad de Rhode Island que se ha hecho público durante la reunión anual de la Sociedad de la Obesidad estadounidense que se celebra estos días en Washington (Estados Unidos).

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los sujetos del estudio masticaban chicle por la mañana y su consumo de calorías en el almuerzo disminuía en 68 calorías. A pesar de que ingerían menos calorías, los participantes no tenían más hambre y no compensaban estas calorías en comidas posteriores. Además, cuando los participantes tomaban chicle decían sentir menos hambre en comparación con cuando no lo tomaban.

Los resultados también mostraron que si se masticaba chicle de forma relajada, a un ritmo natural antes y después de comer, el gasto energético aumentaba. Cuando los participantes masticaban chicle antes de comer, su gasto de energía aumentaba en un 5 por ciento en comparación con cuando no masticaban chicle. Además, los sujetos decían que masticar chicle reducía su decaimiento y les costaba menos trabaja realizar sus tareas, en comparación con no comer chicle.

En conjunto, el estudio demuestra los efectos de masticar chicle sin azúcar sobre el consumo en la comida y el gasto energético, de tal forma que en medio día se pueden 'ahorrar' 62 calorías al masticar chicle de forma relajada durante una hora en comparación con no tomar chicle.

Además, según los autores los resultados se unen a un creciente cuerpo de evidencia en estas áreas ya que tres estudios previos han mostrado que masticar chicle antes de picar algo de comer ayuda a reducir el hambre, disminuye el deseo de comer y reduce lo que se come entre horas.