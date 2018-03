CValenciana.-Siete hospitales de la Comunidad Valenciana se convierten en Centros de Vacunación Internacional

6/11/2009 - 17:37

El Gobierno valenciano aprobó hoy el convenio de encomienda de gestión en materia de vacunación internacional entre el Ministerio de Sanidad y la Conselleria de Sanitat para que siete hospitales de la Comunidad Valenciana se convierten en Centros de Vacunación Internacional. Así lo indicó la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, durante la rueda de prensa que ofreció para informar de los temas tratados en el pleno del Ejecutivo autonómico.

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Precisó que estos centros hospitalarios son el Hospital General de Valencia, el de Elx (Alicante), el General de Alicante, el de Sagunto (Valencia); La Fe, de Valencia; el de La Plana, en Castellón, y el de Orihuela (Alicante). El Ejecutivo valenciano tiene la intención de incorporar a otros hospitales de la red pública valenciana a este grupo de centros.

Los siete hospitales de la Comunitat Valenciana que se convierten en Centros de Vacunación Internacional ofrecerán consejos sanitarios, las vacunas internacionales correspondientes a los viajes que se vayan a realizar, la expedición del certificado de vacunación internacional y el tratamiento para el paludismo (quimioprofilaxis).

El objetivo de esta iniciativa es garantizar el mayor nivel de salud posible de los viajeros mediante un consejo adecuado, así como garantizar una atención adecuada a los problemas de salud relacionados con los viajes.

Las vacunas que se inocularán en estos centros internacionales serán la de la fiebre amarilla, cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B, meningitis meningocócica, poliomielitis, rabia, tétanos y otras como encefalitis primero estival, encefalitis japonesa, neumococo o difteria.

El convenio estable las instalaciones mínimas con las que debe estar dotadas los centros de vacunación (frigorífico, termómetro, despacho médico, despacho de vacunación, camilla, sala de espera, libro de registro de vacunación, instrumental de reanimación, así como los fármacos adecuados o material adecuado para la correcta vacunación). Además, debe estar dotado de, al menos, un responsable licenciado en medicina y cirugía y dos ATS-DUE.

Asimismo, los centros deben cumplimentar mensualmente los datos epidemiológicos y remitirlos al Ministerio de Sanidad. Sánchez de León indicó que con la decisión de ampliar la red de Centros de Vacunación Internacional, se pretende ofrecer facilidades a los ciudadanos que tengan que vacunarse de estas enfermedades, de modo que no tengan que hace desplazamientos excesivos y que puedan ahorrar tiempo.

El Consell explicó que según un estudio publicado en 'The New England Journal of Medicine', tras la observación de más de 17.000 viajeros se revela que, aproximadamente el 8 por ciento de las personas que viaja a países en vías de desarrollo requiere asistencia médica durante o después del viaje.

Igualmente, indica que el 35 por ciento de los viajeros manifiesta la enfermedad un mes o más después de regresar a casa. Algunas de las enfermedades del viajero más comunes son la malaria o el paludismo, que es una de las dolencias más antiguas y comunes entre los visitantes de todas las regiones.

Éstas son más frecuente en personas que viajan a África Subsahariana. Otra de las enfermedades es el dengue, que es más frecuente pero menos grave que la malaria y se da principalmente en el Caribe y en el Sudeste asiático.

SALUD BUCODENTAL

Por otro lado, Sánchez de León explicó que el Consell aprobó hoy un convenio con el Ministerio de Sanidad y Consumo para la promoción de actividades para la salud bucodental infantil. A través de este acuerdo, el Ministerio de Sanidad y Consumo destinará a la Conselleria de Sanidad 1.292.705 euros para ofrecer prestaciones bucodentales a los niños de 7 y 10 años de la Comunitat Valenciana (22,5 euros por cada niño).

Por su parte, la Conselleria prestará la asistencia dental básica a los niños incluidos en las actividades para la promoción de la salud bucodental infantil, que comprenderá una revisión anual. Las nuevas prestaciones que introduce el plan del Ministerio de Sanidad son las obturaciones en piezas dentarias permanentes a niños con caries, las endodoncias en piezas dentarias permanentes y los tratamientos de dientes incisivos y caninos permanentes en caso de enfermedad, malformación o traumatismo.

La salud bucodental en general, y la infantil, en particular, SON prioridades del Consell, destacó su portavoz, que recordó que la Conselleria de Sanidad tiene en marcha el Plan Bucodental de la Comunitat Valenciana, que cuenta con una dotación presupuestaria de 7.676.291 euros anuales y atiende a una población diaria de 781.049 niños de 0 a 14 años.

La finalidad de esta iniciativa es mejorar la salud bucodental de los niños y niñas de 0-14 años de edad, mediante actividades de promoción de la salud y de prevención de las principales enfermedades de la boca y los dientes (fundamentalmente caries y enfermedad periodontal).

Estas actividades se llevan a cabo en los centros docentes mediante actividades de educación para la salud, reparto gratuito de colutorios fluorados y exámenes de salud oral. Asimismo, en las consultas pediátricas también se realizan exámenes de salud infantil a edades clave, con consejos de salud y remisión a la consulta odontológica de niños que lo precisen, donde reciben atención preventiva a niños con factores de riesgo o con problemas de salud bucodental.

Del mismo modo, la Comunitat dispone de 99 Unidades de Odontología Preventiva, en las que se atiende a niños con factores de riesgo o problemas de salud bucodental. Los odontólogos e higienistas de estas unidades realizan el diagnóstico del problema a través de la exploración bucodental y ofrecen orientaciones terapéuticas como el asesoramiento dietético e higiénico necesario y tratamientos preventivos.