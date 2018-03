Gripe.- 190.000 ciudadanos de Baleares podrán vacunarse a partir del lunes, gracias a las 215.000 dosis

La vacuna para las embarazadas (entre 8.000 y 10.000) llegará a finales de noviembre tras eliminar los adyuvantes

Un total de 190.000 ciudadanos de Baleares incluidos en los grupos de riesgo de la gripe A podrán vacunarse de forma voluntaria en su centro de salud a partir del próximo lunes, gracias a las 215.000 dosis adquiridas por la Conselleria de Salud, para lo cual podrán solicitar hora en el teléfono de cita previa (902 079 079), que funciona de lunes a sábado de 07.00 a 21.00 horas.

Respecto a las embarazadas, colectivo que comprende a entre 8.000 y 10.000 mujeres de las islas, la vacuna llegará al final de noviembre, por lo que el Govern recomienda que pidan cita al final de mes y que, mientras tanto, actualicen sus señas personales en el servicio de admisión de su centro de salud, puesto que se las avisará por SMS cuando la vacuna ya esté disponible. Así, la fabricación de estas dosis han sido más lenta, ya que para ofrecer una protección más segura, la vacuna para embarazadas no lleva adyuvantes.

Así lo informó en una rueda de prensa el conseller de Salud y Consumo, Vicens Thomàs, quien detalló que la campaña de vacunación, que comienza diez días después de haber finalizado la campaña de la gripe común, desarrollada desde el 1 de octubre hasta el 6 de noviembre, se llevará a cabo, fundamentalmente, en los centros de salud de Atención Primaria con la colaboración de centros privados y mutuas laborales.

Thomàs explicó que el sistema informático del call center permite citar en la agenda especial de vacunación de la gripe A a las personas que pueden ser vacunadas, de forma que apuntó que si se produce un caso de duda o discrepancia, se dará hora para la cita con un profesional sanitario, que en su caso le citará para la vacunación.

El titular de Salud detalló que los grupos de riesgo están formados, además de por las mujeres embarazadas, por los trabajadores sociosanitarios, tanto de Atención Primaria, como hospitalaria, pública y privada, así como el personal de residencias de las personas mayores y centros de atención a enfermos crónicos.

Asimismo, pueden ser vacunados los empleados de servicios públicos esenciales, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil, personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias y trabajadores de instituciones penitenciarias.

El último grupo de riesgo lo conforman las personas mayores de seis meses con patologías cardiovasculares crónicas (excluyendo la hipertensión); enfermedades respiratorias crónicas; diabetes tipo I y tipo II con tratamiento farmacológico; insuficiencia renal moderada o grave; Hemoglobinopatías y anemias moderadas o graves; Asplenia (ausencia de bazo) y enfermedad hepática crónica adelantada.

Asimismo, también podrán ser vacunados aquellas personas que padezcan enfermedades neuromusculares graves; inmunosupresión (incluida la originada por infección por VIH o por fármacos o en los receptores de trasplantes); obesidad mórbida (índice de masa corporal igual o superior a 40) y los niños y adolescentes menores de 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye.

EL RESTO NO NECESITA SER VACUNADO

Así, Thomàs aseguró que las personas que estén fuera de estos grupos de riesgo no necesitan ser vacunados, incluyendo las que tengan más de 65 años y que no padezcan enfermedades crónicas. En este sentido, apuntó que el hecho de no vacunar a determinados grupos de población responde a un criterio "estrictamente científico y técnico".

Según los datos del Servicio de Salud, en Baleares son 160.960 las personas que forman parte de los grupos de riesgo y que, por lo tanto, pueden recibir la vacuna, a las que hay que añadir las 8.000 o 10.000 embarazadas y los 19.731 trabajadores públicos y privados de los sectores profesionales (sanitarios, servicios de respuesta rápida e instituciones penitenciarias).

Por tramos de edad, podrán ser vacunadas 16.017 personas entre seis meses y 17 años (13.838 en Mallorca, 829 en Menorca, 1.202 en Ibiza y 148 en Formentera); 68.653 entre 18 y 60 años (56.617 en Mallorca, 4.355 en Menorca, 7.301 en Ibiza y 380 en Formentera) y 76.290 de más de 60 años (62.920 en Mallorca, 5.780 en Menorca, 7.171 en Ibiza y 419 en Formentera).

Finalmente, Thomàs anunció que su departamento distribuirá 1.400 carteles informativos en los diferentes puntos asistenciales del Servicio de Salud para concienciar a los grupos de riesgo de la importancia de que se vacunen, mientras que, por otro lado, ya ha repartido 54.000 folletos informativos en seis idiomas (castellano, catalán, inglés, alemán, árabe y rumano), así como 3.000 pósters y 154.000 cartulinas para los alumnos de todos los centros educativos del archipiélago.