Piden rechazar el tratamiento de reproducción a mujeres que beban en exceso

19/01/2010 - 17:25

La European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ha publicado un escrito en el que afirma que se debe rechazar el tratamiento de reproducción asistida a las mujeres acostumbradas a beber más alcohol del límite recomendado y que no son capaces o no quieren disminuir el consumo, según aparece publicado en 'Human Reproduction'.

Asimismo, señalan que tratar a mujeres con obesidad mórbida requiere una justificación especial, y que la reproducción asistida debería realizarse con la condición de un cambio de estilo de vida, si hubiese una evidencia fuerte de que sin modificaciones en el comportamiento hubiese un riesgo de daño al feto, o que el tratamiento fuera desproporcional en términos de coste-efectividad o riesgos.

Estos expertos afirmaron además que cuando se realice la reproducción asistida con condiciones acerca del estilo de vida, los médicos deberán ayudar a las pacientes a conseguir los resultados necesarios.

En concreto, respecto a la obesidad, los expertos afirmaron que el riesgo de diabetes durante la gestación aumentó del doble en mujeres con sobrepeso a ocho veces más en aquellas que padecían obesidad mórbida. Además, el riesgo de padecer problemas congénitos era un 80 por ciento mayor, y las anomalías cardiovasculares podrían aumentar un 30 por ciento.

En cuanto al tabaco, las posibilidades de infertilidad eran el doble en fumadores que en no fumadores y, además, aquellas mujeres que consumen tabaco tardan más tiempo en quedarse embarazadas y tienen más riesgo de padecer aborto. Los responsables de este informe también relacionaron el bajo peso y la muerte súbita con el tabaco.

Asimismo, señalan que el consumo de alcohol tiene como consecuencia en algunos casos el aborto espontáneo y bajas tasas de embarazo, entre otros, y que se incluyen en lo que se conoce como trastornos del espectro alcohólico fetal (FASD, en sus siglas en inglés).