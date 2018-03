Sanidad desaconseja usar clopidogrel con omeprazol

26/04/2010 - 18:55

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha desaconsejado el uso concomitante de clopidogrel con omeprazol o esomeprazol o con otros inhibidores de CYP2C19, excepto que sea "estrictamente necesario". En este último caso, no se recomienda espaciar en el tiempo la administración de ambos medicamentos, ya que no previene la interacción entre clopidrogrel y omeprazol o esomeprazol.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Estas recomendaciones no se aplican actualmente al resto de IBP ya que, aunque no puede descartarse completamente esta interacción, la evidencia disponible no apoya esta precaución", indicaron desde la AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad.

"En cualquier caso, se recomienda valorar individualmente la necesidad del tratamiento con IBP en pacientes tratados con clopidogrel y los beneficios esperados del mismo en relación a sus posibles riesgos", añadieron.

Asimismo, Sanidad desaconsejó "el uso concomitante de clopidogrel junto con otros inhibidores de CYP2C19 diferentes a omeprazol o esomeprazol --como fluvoxamina, fluoxetina, moclobemida, voriconazol, fluconazol, ticlopidina, ciprofloxacina, cimetidina, carbamazepina, oxcarbazepina y cloramfenicol-- excepto que sea estrictamente necesario".

Finalmente, la AEMPS recordó "la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente".

Estos consejos fueron emitidos por la AEMPS después de que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), tras evaluar los estudios más recientes sobre la farmacodinamia de clopidogrel cuando se asocia a IBP y la posible repercusión clínica de esta interacción, señalara tras su reunión del pasado marzo que omeprazol "puede reducir los niveles del metabolito activo de clopidogrel y reducir su efecto antiagregante, apoyando la existencia de una interacción entre clopidogrel y omeprazol o esomeprazol".

Sin embargo, puntualizó que no existen suficientes datos para hacer extensiva esta precaución al resto de los IBP, por lo que se sustituye la precaución introducida anteriormente para todos los IBP, indicándose que sólo se desaconseja el uso concomitante de clopidogrel con omeprazol o esomeprazol.

En junio de 2009, la AEMPS ya informó a los profesionales sanitarios sobre la posible interacción entre clopidogrel y los inhibidores de la bomba de protones. En concreto, dijo que algunos estudios observacionales publicados indicaban una reducción en la efectividad de clopidogrel cuando se administraba junto con inhibidores de la bomba de protones (IBP), argumentándose como posible mecanismo de esta interacción la inhibición de la isoenzima CYP2C19, una de las isoenzimas implicadas en la transformación del clopidogrel en su metabolito activo.