Consumidores critican a Sanidad por lanzar "globos sonda" sobre el copago y tachan la medida de "inoportuna"

25/05/2010 - 15:34

Asociaciones de consumidores han criticado este martes a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, por lanzar "globos sonda" sobre la posibilidad de introducir el copago sanitario como medida para sanear las cuentas del Sistema Nacional de Salud (SNS), fórmula que las asociaciones tachan de "inoportuna".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En concreto, el portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), David Hurtado, ha explicado a Europa Press que el copago sanitario "repercutiría en el poder adquisitivo de los ciudadanos, y principalmente en el de las clases medias y bajas, que son las que utilizan más estos servicios".

Además, "si se suma a la subida del IVA de este verano, el copago añadirá una nueva piedra en el camino de la recuperación económica al incrementar un punto más la fiscalidad sobre el consumidor", ha comentado Hurtado. "Sería necesario valorar hasta qué punto esos ingresos serían significativos como para ofrecer al ciudadano la visión de que su sanidad, que está pagando a través de los impuestos, deja de ser gratuita", añade.

Por su parte, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha señalado a Europa Press que introducir el copago "es empezar la casa por el tejado, porque antes hay que recortar muchas partidas". En cualquier caso, la representante de la OCU critica que "al final siempre caiga el recorte por la parte del consumidor, que es la parte más desprotegida", indica.

Entre las propuestas para reducir el déficit, la OCU propone reducir "aún más" el gasto farmacéutico incentivando "de verdad" el uso de genéricos con medidas de control "e incluso de sanción" para aquellos que no fomenten su uso. En este sentido, ambas asociaciones coinciden en subrayar la necesidad de concienciar a la población del gasto que genera la atención sanitaria, ya que, según asegura Izverniceanu, "que el SNS sea gratuito no significa que no genere gastos".