Expertos en Valencia destacan el potencial de los nanomateriales para crear tratamientos del cáncer menos agresivos

25/05/2010 - 17:45

Expertos reunidos en el Simposio Internacional 'Nanomateriales y Funcionalidad', organizado en la Universidad Politécnica de Valencia por la Fundación Ramón Areces en colaboración con el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC), han destacado este martes el potencial de los nanomateriales para conseguir tratamientos contra el cáncer menos agresivos.

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)

En el marco del Simposio, diferentes expertos señalaron el "enorme potencial" de los nanomateriales para aplicaciones tan diversas como desarrollar nuevos catalizadores, ordenadores más potentes, rápidos y eficientes, nuevas células fotovoltaicas o nuevas terapias contra el cáncer, "una de las aplicaciones que más interés suscita hoy en la comunidad investigadora y que permitirá en un futuro lograr tratamientos menos agresivos para los pacientes", según informó la UPV en un comunicado.

En este sentido, María Vallet, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad Complutense de Madrid, apuntó que el reto actual es conseguir fármacos "inteligentes" intentando que se liberen "en el momento y zona precisa del cuerpo y actúen únicamente en las células tumorales".

"En el caso concreto nuestro estamos intentando confinar nanopartículas magnéticas junto con el fármaco de manera que vayan directamente a la diana de un tumor. Si pensamos en la quimioterapia, es un tratamiento muy agresivo para el cuerpo; si conseguimos que ese fármaco solo actúe de forma específica y local donde está el tumor, evitaría el daño a todo el organismo", explicó María Vallet.

En este campo, el Instituto de Tecnología Química (UPV-CSIC) está trabajando en el diseño de materiales híbridos donde el compuesto orgánico actúa como una puerta molecular, respondiendo a un estímulo "específico" de las células en las que se pretende que se libere el fármaco. El director del ITQ, Avelino Corma, subrayó que este centro mixto de la UPV y el CSIC ha conseguido modificar alguno de los fármacos existentes para tratamiento de determinados tumores.

Para Corma, estos tratamientos serán "mucho menos invasivos", porque "no atacarán a otras células benignas; más eficaces y, sobre todo, tendrán muchos menos efectos secundarios". "El gran desafío reside en diseñar las cápsulas para que el organismo las tolere, no se abran y no liberen el fármaco a lo largo de la corriente sanguínea ni tampoco en las células no deseadas, sino solo en aquellas que están afectadas", indicó Corma, quien avanzó que una empresa de capital riesgo entró en contacto con el ITQ y está financiando parte de este trabajo.

En cualquier caso, los expertos subrayaron que todavía se está "en fase de investigación" y que su aplicación al ámbito de la medicina "todavía no se vislumbra", si bien es cierto que "su desarrollo ya no es ciencia ficción, como lo era hace unos años". "Conseguir estos fármacos inteligentes es una realidad cada vez más próxima, pero tardará todavía en aplicarse", afirmó María Vallet.

OTRAS APLICACIONES

Durante el Simposio, que se está celebrando en el campus de Vera de la UPV, se aborda también las últimas novedades y aportaciones de la Nanociencia en la búsqueda de fuentes de energía renovables alternativas a los combustibles fósiles, o el desarrollo de imanes moleculares, otra de las aplicaciones de la Química en la Nanociencia.

Estos imanes pueden representar la pieza más pequeña y última de información y pueden servir para desarrollar ordenadores más potentes, rápidos y eficientes y para el almacenamiento masivo de información.

"La nanotecnología va a conseguir una máxima eficiencia en todo, porque supone llevar al extremo lo más pequeño. El límite es el tamaño de átomo. Lo que buscamos es conseguir funcionalidad al tamaño más pequeño", ha concluido Hermenegildo García, investigador del ITQ.