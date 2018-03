CValenciana.-El 92% de los pacientes valora positivamente la comida ofrecida en el Hospital General de Valencia

22/08/2008 - 15:55

Cotizaciones relacionadas BANCO VALENCIA 0,01 0,00%

Una encuesta de satisfacción que los dietistas y la Sección de Hostelería del Hospital General de Valencia han realizado a los pacientes hospitalizados, ha dado como resultado que el 71 por ciento opina que la comida es buena y un 21 por ciento considera que es correcta, según informaron fuentes del centro en un comunicado.

VALENCIA (BVA.MC ) 22 (EUROPA PRESS)

Una encuesta de satisfacción que los dietistas y la Sección de Hostelería del Hospital General de Valencia han realizado a los pacientes hospitalizados, ha dado como resultado que el 71 por ciento opina que la comida es buena y un 21 por ciento considera que es correcta, según informaron fuentes del centro en un comunicado.

Los pacientes están más satisfechos con la dieta normal o basal, con un resultado medio de valoración de casi notable --un 6,8-- que con la dieta terapéutica, que alcanza un resultado medio de valoración de 6,2.

Según la encuesta, los pacientes opinan que la higiene y los horarios son muy buenos, con un 88 por ciento; después la presentación de los platos, con un 81 por ciento y el servicio y la cantidad, con un 78 por ciento. Los puntos a mejorar son la temperatura, con un 59 por ciento y la condimentación, con un 50 por ciento.

Al respecto, la responsable del estudio, Fina Irlés, explicó que "la mayoría de las respuestas desfavorables de la encuesta se concentran en las dietas con restricción de sodio, mientras que respecto a la dieta basal, los pacientes están más satisfechos pero en la encuesta indican que mejoraríamos si revisásemos la temperatura y la condimentación de ciertos platos como la sal o las especias".

Los dietistas hablan con los pacientes que requieren una dieta terapéutica para saber sus gustos y se contemplan las costumbres de cada cultura, y cuando a un paciente no le gusta el alimento, "tiene la posibilidad de cambiarlo", aseguró Irlés.

La dietista apuntó a que se está desarrollando un plan de mejora continua a través de una toma de temperatura antes de sacar los platos y el cocinado al mismo tiempo que se emplata para que llegue caliente, aunque "la labor de enfermería es muy importante para que la distribución no se demore, si no, no es efectivo".

El Hospital General puso en marcha en 2007 las jornadas gastronómicas, una iniciativa que tiene por objeto "animar a los pacientes en su proceso de recuperación", que se realizan mensualmente, el segundo miércoles de cada mes, y tienen como referencia los distintos platos de la geografía española, además de propuestas internacionales de Grecia, Italia, Francia o Marruecos.

SISTEMA DE SEGURIDAD

Además, el Hospital General ha introducido un sistema de seguridad alimentaria conocido como APPCC --Análisis y Control de Puntos Críticos--, que consiste en identificar, evaluar, controlar y prevenir los peligros alimentarios relacionados con los alimentos, de tal modo que queda garantizada la salud del consumidor final.