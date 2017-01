Investigadores identifican proteínas clave que pueden hacer al Zika tan mortal

Un nuevo estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (UM SOM, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, ha identificado siete proteínas clave en el virus Zika que pueden ser las culpables detrás del daño que hace este virus. Esta investigación, detallada en la revista 'Proceedings of the Nacional Academy of Sciences', ofrece una descripción completa del genoma del virus Zika.

"El mecanismo de este virus ha sido un verdadero misterio -apunta el investigador principal del estudio, Richard Zhao, profesor de Patología en UM SOM--. Estos resultados nos dan una visión crucial de cómo Zika afecta a las células. Ahora tenemos algunas pistas realmente valiosas para futuras investigaciones".

Hasta que estalló el brote a principios de este año, Zika era un virus oscuro y poco conocido, por lo que los científicos saben poco acerca de cómo funciona. Durante el año pasado, han aprendido que puede causar una gama de problemas de salud peligrosos, como defectos de nacimiento --microcefalia y problemas neurológicos como síndrome de Guillain-Barré--, pero no saben qué proteína o proteínas de Zika están causando daño, o exactamente cómo lo generan.

El virus Zika ha infectado a cientos de miles de personas en todo el mundo, sobre todo en las Américas. En Estados Unidos y sus territorios, hasta la fecha se han detectado más de 38.000 casos de Zika, la mayoría en Puerto Rico. No hay vacunas o tratamientos para prevenir o tratar los síntomas de la infección por Zika.

UN ESTUDIO CON UNA LEVADURA DE CERVEZA

Para analizar el virus. Zhao usó la especie de levadura 'Schizosaccharomyces pombe', una especie que en los últimos años se ha convertido en una forma relativamente común para estudiar cómo los patógenos afectan a las células. Este hongo se utilizó originalmente para hacer cerveza, particularmente en África, donde se originó (pombe significa cerveza en Swahili.) Durante décadas, se ha utilizado por muchos científicos para descubrir mecanismos y comportamiento de células.

El doctor Zhao es pionero en el uso de este modelo de levadura para estudiar el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), así como el virus de la cebada amarilla, un patógeno vegetal que causa miles de millones de dólares en daños a los cultivos cada año en todo el mundo. Así que estaba muy familiarizado con el modelo de este tipo de levadura. "Con Zika estamos en una carrera contrarreloj-dice--. Me pregunté qué puedo hacer para ayudar; tengo esta forma única de diseccionar el genoma, así que empecé con esto".

Para el experimento, Zhao y sus colegas separaron cada una de las 14 proteínas del virus y los pequeños péptidos del virus en general y expusieron las células de levadura a cada una de las 14 proteínas para ver cómo respondían las células. Siete de las 14 proteínas dañaron las células de levadura de alguna manera, inhibiendo su crecimiento, dañándolas o matándolas.

El doctor Zhao y sus colegas continuarán trabajando con el virus Zika. El siguiente paso es entender más acerca de cómo funcionan estas siete proteínas en los seres humanos. Puede ser que algunas de ellas son más perjudiciales que otras, o tal vez que todas ellas trabajan en concierto para causar daño. El trabajo actual se centra en cómo interactúa el virus con células de rata y humanas.