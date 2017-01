Los pacientes que se han sometido a una cirugía tienen mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte

5/01/2017 - 12:25

Los pacientes que se han sometido a una cirugía tienen un mayor riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte, según ha mostrado una investigación realizada por investigadores de la Escuela Universitaria de Medicina de Nueva York (Estados Unidos).

MADRID, 5 (Reuters/EP)

De hecho, estas complicaciones se presentan en una de cada 33 hospitalizaciones por cirugía no cardiaca en Estados Unidos. "Teniendo en cuenta que en todo el mundo se realizan cada año más de 300 millones de cirugías, estos resultados deben alertar a los médicos", ha aseverado el autor principal del trabajo, Sripal Bangalore.

Para alcanzar esta conclusión, los científicos analizaron los datos de más de 10 millones de personas que fueron hospitalizadas entre 2004 y 2013, en busca de ataques al corazón, derrames cerebrales y muerte después de las cirugías que no estaban relacionados con el corazón. De esta forma, comprobaron que estas complicaciones se habían producido en más de 317.000 casos.

En concreto, según han publicado los investigadores en la revista 'JAMA Cardiology, las tasas fueron más altas durante las hospitalizaciones por cirugía vascular (7,7%), torácica (6,5%) y trasplante (6,3%), mientras los pacientes sometidos a cirugía ginecológica y obstétrica tuvieron un menor riesgo.

PERSONAS CON MAYOR RIESGO

Los enfermos con mayores probabilidades de padecer estas complicaciones fueron los hombres mayores y, especialmente, los que tenían sobrepeso, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, fumaban y abusaban del alcohol. Además, los negros no hispanos fueron los que más sufrieron accidentes cerebrovasculares o fallecieron tras la cirugía.

"La cirugía es importante, y no hay duda de que se mejora la calidad de vida de las personas con cáncer, problemas de las articulaciones o vasculares. No obstante, no se suelen tener en cuenta las complicaciones cardiacas graves que pueden provocar estas intervenciones", ha aseverado el jefe de Cardiología en Juravinski Hospital y Centro del Cáncer de Ontario (Canadá), Philip Devereaux.