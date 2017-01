Los efectos secundarios de los antidepresivos, más comunes en pacientes que sufren también trastorno de pánico

Los pacientes que toman medicamentos para la depresión declaran sufrir más efectos secundarios si también padecen de trastorno de pánico, según concluye un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Illinois (UIC), en Chicago, Estados Unidos, y publicado en 'Journal of Clinical Psychiatry'.

Los investigadores analizaron los datos de 808 pacientes con depresión crónica a los que se les administró antidepresivos como parte del ensayo 'Research Evaluating the Value of Augmenting Medication with Psychotherapy' (REVAMP). De esos pacientes, 85 también tenían diagnósticos de trastorno de pánico.

Entre todos los participantes, el 88 por ciento informó de sufrir al menos un efecto secundario durante el ensayo de 12 semanas, que se desarrolló entre 2002 y 2006. Cada dos semanas se evaluaron los efectos secundarios de los antidepresivos y se clasificaron como gastrointestinales, cardiovasculares, dermatológicos, neurológicos, genitourinarios o de funcionamiento sexual.

Los científicos descubrieron que los pacientes con depresión y trastorno de pánico eran más propensos que los que padecían sólo depresión a detectar algún tipo de problema gastrointestinal (47 por ciento frente a 32 por ciento), cardiovascular (26 por ciento contra 14 por ciento), neurológico (59 por ciento frente a 33 por ciento) y efectos secundarios genitales/urinarios (24 por ciento frente a 8 por ciento).

El trastorno de pánico concomitante no se relacionó con problemas oculares o auditivos o efectos secundarios dermatológicos, de sueño o de funcionamiento sexual en comparación con los participantes sin trastorno de pánico. "Las personas con trastorno de pánico son especialmente sensibles a los cambios en sus cuerpos", argumenta el autor de este trabajo, Stewart Shankman, profesor de Psicología y Psiquiatría de la UIC. "Se llama 'conciencia interoceptiva", detalla.

"Debido a que estos pacientes experimentan ataques de pánico -con síntomas súbitos, que incluyen aceleración del corazón, falta de aire y sensación de que va a morir-- están muy en sintonía con cambios en sus cuerpos que pueden indicar otro ataque de pánico en camino. Por lo tanto, tiene sentido que estos pacientes informen de más efectos secundarios fisiológicos con el tratamiento antidepresivo", añade.

La respuesta a los antidepresivos varía mucho y los efectos secundarios son comunes, por lo que muchos pacientes que experimentan efectos secundarios cambian de medicamento o la dosis, con algunos, incluso, suspendiendo la terapia por completo. Los participantes con depresión y trastorno de pánico también fueron más propensos a informar de un empeoramiento de sus síntomas depresivos durante las 12 semanas si sufrían efectos secundarios múltiples.

"En los pacientes con trastorno de pánico, cuantos más efectos secundarios declaraban, más deprimidos estaban --resalta Shankman--. Si los efectos secundarios son reales o no, no importa, pero lo que era real era que su depresión empeoró en función de sus efectos secundarios".

Shankman advierte que los médicos y los terapeutas deben ser conscientes de que sus pacientes con trastorno de pánico pueden sufrir más efectos secundarios y deben "hacer una evaluación completa de estos efectos secundarios para tratar de descubrir cuál podría ser el resultado de la hipersensibilidad o qué efecto secundario es lo suficientemente relevante para cambiar la dosis o los medicamentos".