La Comunidad abrirá un centro de salud en Vallecas cuando Madrid le ceda terreno

San Sebastián de los Reyes, 11 ene (EFE).- El consejero madrileño de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha dicho hoy que la construcción de un centro de salud en el Ensanche de Vallecas es una "prioridad alta" para el Gobierno regional y que la instalación será edificada cuando el Ayuntamiento de Madrid le ceda el terreno.

Sánchez Martos ha reprobado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dijera este lunes que "la solución" para este centro de salud es que lo construya el Ayuntamiento y luego "se lo alquile a la Comunidad".

"No sé si ha sido una improvisación, pero no será así", ha aseverado el responsable de Sanidad, para explicar que la Comunidad "no suele alquilar centros", sino que los construye "y los paga con los impuestos de los madrileños".

Así lo ha manifestado el responsable de Sanidad tras inaugurar la decoración de la planta de hospitalización de Pediatría del Hospital Infanta Sofía, donde ha agregado que "lo que tiene que hacer Carmena es ceder el terreno, que ha sido pedido hace más de un año", para aseverar que "deben ser unos terrenos adecuados".

Asimismo, sobre la propuesta de la alcaldesa ha espetado que "no se puede hacer demagogia ni mentir".

Con todo, Sánchez Martos ha asegurado que el objetivo de la Comunidad de Madrid es "fortalecer la atención primaria", utilizando los estudios de prioridades para decidir qué centros se levantan construyen antes.

Por otro lado, el consejero ha apuntado que la construcción del nuevo centro de salud en San Sebastián de los Reyes es "una prioridad" para el Ejecutivo autonómico, y ha reiterado que está previsto que abra sus puertas al público durante la presente legislatura.

El Gobierno anunció en septiembre de 2016 que este año se licitaría el centro, que se ubicará en el barrio de Dehesa Vieja y atenderá a más de 24.500 residentes.

No obstante, Martos ha señalado que la construcción del centro "no es altísima, aunque sí es alta", y ha subrayado que la consejería está trabajando con el Gobierno de San Sebastián de los Reyes, con quien mantiene una relación "excelente".