Una mujer debe esperar 2 años para una cita con el traumatólogo en Barcelona

Barcelona, 11 ene (EFE).- Una mujer con una enfermedad en un pie que le impide caminar con normalidad desde hace un año ha sido citada por el Instituto Catalán de la Salud (ICS) para una primera visita en el Hospital Vall d'Hebron, el 14 de noviembre de 2018, dos años después de que su traumatólogo la haya derivado a este centro.

Fuentes de la entidad CE SAP Muntanya, miembro de la Marea Blanca, han asegurado hoy a Efe que la paciente fue derivada a Vall d'Hebron en julio del pasado 2016 por su especialista, por lo que si finalmente es visitada por primera vez el citado día de noviembre de 2018 habrán pasado más de dos años y medio.

La paciente ha pasado por todos los tratamientos recomendados, como infiltraciones, rehabilitación y ortopedia, pero ninguno de ellos ha dado resultados positivos y sigue sin poder caminar bien, además de sufrir dolor.

Debido a este problema médico, la mujer lleva un año de baja laboral, han indicado las mismas fuentes.

Una portavoz de SAP Muntanya, que ha hecho público el documento de citación a la paciente, ha asegurado a Efe que este caso no es el único del que tienen conocimiento y que tienen un listado de pacientes a los que se está comunicando visitas para finales de 2018 "e incluso más tarde".

Esta entidad ha denunciado, además, que la paciente afectada tuvo conocimiento de esta primera visita en Vall d'Hebron gracias a su doctor de cabecera que accedió a su historial y que el hospital aún no se lo ha comunicado oficialmente.

Un portavoz del Hospital Vall d'Hebron ha reconocido a Efe que "es cierto que hay este caso", aunque ha precisado que se trata "de una primera visita y no una actuación urgente".

"Sabemos que no es agradable y el hospital y el Departamento de Salud están trabajando para mejorarlo. No es una situación general, aunque puede haber algún caso, pero no pasa en todas las consultas externas ni en todas las especialidades", ha añadido el portavoz del hospital.

Las mismas fuentes han asegurado que en todas las intervenciones quirúrgicas que por ley tienen establecido un tiempo máximo de espera "el hospital cumple los plazos".

El Departamento de Salud ha informado a Efe que en los presupuestos para este año 2017 se incluye una partida de 45 millones de euros para un plan de choque para reducir las listas de espera con el que prevé reducir a la mitad el tiempo de espera para visitas a especialistas y consultas externas y un 10 % el número de personas que esperan para ser operadas.