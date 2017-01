Boehringer Ingelheim y Lilly ponen en marcha el programa '21 días para mejorar tu salud cardiovascular'

12/01/2017 - 13:35

La Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly ponen en marcha el programa '21 días para mejorar tu salud cardiovascular' que se enmarca dentro de la campaña de la Alianza, pacientes 'Diabetes, tómatelo en serio' que tiene como objetivo ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2 en la consecución de sus propósitos de año nuevo en materia de salud.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Alianza Boehringer Ingelheim y Lilly ponen en marcha el programa '21 días para mejorar tu salud cardiovascular' que se enmarca dentro de la campaña de la Alianza, pacientes 'Diabetes, tómatelo en serio' que tiene como objetivo ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2 en la consecución de sus propósitos de año nuevo en materia de salud.

Este programa educacional 'on-line' de cambio de hábitos de salud está disponible en la página web de la campaña (www.diabetesportucorazon.com) y está basado en un contenido interactivo y audiovisual, formado por una combinación de textos, ejercicios, tests, contenidos infográficos y vídeos.

Consta de cuatro módulos y al finalizarlos el usuario debe superar un test final de evaluación. El programa está diseñado para que el paciente pueda realizarlo en 2 horas pero con la idea de que 21 días son los necesarios para consolidar un cambio de hábitos.

Los contenidos han sido desarrollados por un comité científico integrado por el divulgador científico y monologuista Ricardo Moure, el doctor del servicio de Medicina Interna del Institut Clínic de Medicina Interna i Dermatologia, Ramón Estruch, y el médico, coach médico y deportivo, emprendedor y apasionado del alto rendimiento, Josep Alcaraz.

21 VÍDEOS

Ricardo Moure es el moderador y el personaje principal de una serie de 21 vídeos que abordan la complejidad del tema de la salud cardiovascular a través de una odisea humorística, llena de situaciones y enredos, diseñada para lograr una mayor comprensión del tema por parte del público general.

"La salud es la posesión más importante que tenemos y solo la valoramos cuando la perdemos o está en peligro. Con la serie no solo espero que la gente se preocupe por su salud, sino que se den cuenta de que cuidarla día a día es realmente placentero y no requiere sacrificios sino todo lo contrario. Cuando uno lleva un tiempo cuidándose y mira al pasado piensa: '¿por qué no lo he hecho antes?'", ha reflexionado Moure.