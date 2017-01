La OMC cree necesario garantizar el acceso gratuito a los fármacos esenciales a todas las personas, "incluido los ricos"

12/01/2017 - 14:40

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha subrayado la importancia de garantizar a todas las personas el acceso gratuito a los fármacos que preservan la vida y bienestar, incluido "los ricos".

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Rodríguez Sendín se ha pronunciado así tras ser preguntado por su opinión sobre la posibilidad de aumentar el copago farmacéutico a los pensionistas de mayores rentas. Una medida que fue sugerida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, pero que horas más tarde fue rectificada.

En este sentido, y aunque no le ha citado, el presidente de la OMC ha recordado que cuando se entra en un sector en el que no se es experto hay que informarse "muy bien" para luego no tener que rectificar. No obstante, ha reconocido también que cuando "alguien no hace nada, no se equivoca".

Dicho esto, Rodríguez Sendín ha avisado de que "no tiene ningún sentido" el copago con carácter recaudatorio porque todos los españoles "ya han pagado". Por ello, ha pedido al Gobierno que se preocupe por "hacer pagar a los que no han pagado", pero no por los que ya han pagado sus impuestos.

"El sentido que tiene el Sistema Nacional de Salud, que es el mejor y más justo, es que hacemos un común con los impuestos que recaudamos, en función de lo que ganamos, para prever las enfermedades que no sabemos cuándo nos van a llegar y eso está pagado en el momento de la demanda", ha recordado.

HAY QUE CONTROLAR LA "EXCESIVA DEMANDA"

Por ello, considera que la "única" justificación de poner un copago a un tipo de copago es controlar la "excesiva demanda". Así, ha propuesto que todas las medicinas que sean necesarias para preservar la vida y el bienestar de las personas sean "gratuitas" y que, a partir de ahí, los fármacos que no sean imprescindibles, y que tengan otros previos que sean gratuitos, se les ponga un porcentaje de pago en función de la renta.

"No tiene ningún sentido que, por ejemplo, se ponga un porcentaje a una insulina que se necesita para vivir que a un producto para prevenir la osteoporosis de una madre que no quiere pasear. Lo que es fundamental para la vida y para mantener un correcto cuidado de la salud debe ser gratuito", ha enfatizado.

Finalmente, y sobre la posibilidad de que se abra la puerta a las comunidades autónomas para contratar personal sanitario público, más allá de la suplencia de bajas, el presidente de la OMC le ha dado la "bienvenida" recordando que era una medida "disparatada" y que ha provocado un aumento de las listas de espera.