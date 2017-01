La gripe eleva un 63 por ciento las urgencias atendidas en los hospitales madrileños

Madrid, 18 ene (EFE).- La gripe se ha adelantado este año, incrementando en un 63% las urgencias e ingresos en los hospitales madrileños, con 63.978 pacientes atendidos en la última semana y más de un millón de citas, visitas a domicilio y urgencias en los centros de salud, respecto al año anterior.

Además, esta gripe se caracteriza por fuertes dolores de cabeza y musculares, y "más problemas gástricos como vómitos y diarrea", pero menos tos, expectoración y dificultades respiratorias que el año pasado, ha dicho hoy en rueda de prensa el doctor César Pascual, coordinador del Plan de Gripe 2016-2017 en la región.

"Hay más casos pero posiblemente menos agresivos" desde el punto de vista clínico, según el coordinador.

Preguntado por la cifra de muertes por gripe, Pascual ha dicho que no se suelen codificar como tal, ya que la gripe lo que provoca son complicaciones en personas con patologías previas, cuyo fallecimiento se imputa a estas últimas.

Sin embargo, ha admitido que, de los 53 fallecimientos habidos hasta ahora por dichas causas, podría haber 5 casos de muerte por el virus H1N1, más conocido como Gripe A, aunque están "pendientes de confirmación" por laboratorio.

Para hacer frente a esta temporada de gripe, cuya tasa es de 171 casos por cada 100.000 habitantes y todavía puede aumentar "en la próxima semana y media", se ha creado "un gabinete de seguimiento de la gripe" que se reúne dos veces al día para evaluar la situación, según el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos.

Como medidas de refuerzo, se han contratado a 692 profesionales, 80% de ellos personal de enfermería, y habilitado 577 nuevas camas para afrontar la epidemia que, según el consejero es aún muy inferior a los picos que registran otras CCAA, de hasta 600 casos por 100.000 habitantes en Asturias.

Se han "reprogramado 157 intervenciones quirúrgicas" no urgentes, que han sido sustituidas por cirugías ambulatorias que no requieren ingreso, según Sanidad que ha recalcado que no ha habido suspensión, sino solo aplazamiento, y que en ningún caso afectan a las patologías graves.

Tras señalar que "el enemigo común de todos es el virus", el consejero ha desgranado las medidas de refuerzo de la Atención Primaria con 7.054 visitas domiciliarias entre los días 9 al 15 de enero, y 359 pacientes con seguimiento telefónico "proactivo" realizado por enfermeros de centros de salud.

Además, el Summa 112 ha atendido 26.034 llamadas la semana del 9 al 15 de enero, con un mayor "pico en los fines de semana", y 962 asistencias realizadas en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y de urgencias extrahospitalarias.

La consejería asegura que "están preparados" para el pico de la epidemia que se espera para los próximos días o semanas, y que se han tomado medidas para optimizar las citas en centros de salud, reforzar la atención domiciliaria y hacer "seguimiento telefónico proactivo" de pacientes con patologías crónicas, entre otras.

El consejero ha llamado a los ciudadanos a vacunarse como la medida más eficiente para prevenir los contagios, sobre todo en personas con enfermedades crónicas.