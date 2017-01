Satse denuncia discriminación y plantillas escasas en atención a dependencia

Madrid, 19 ene (EFE).- El sindicato Satse pide al Gobierno regional de Cristina Cifuentes que cuide a las enfermeras que atienden la dependencia en la Agencia Madrileña de Asuntos Sociales (Amas), donde denuncian plantillas escasas y discriminación al no tener reconocida su carrera profesional y no acceder a traslados.

El sindicato de enfermeras da respuesta en un comunicado a declaraciones de Cifuentes el martes, en las que la presidenta autonómica señalaba que financiar la dependencia era la "asignatura pendiente" del Estado del Bienestar y expresan que la asignatura pendiente de la Comunidad es reconocer los derechos de los profesionales de enfermería de Amas.

Satse denuncia que ante la "grave" situación", los enfermeros no están interesados en las vacantes de las residencias de mayores e infantiles porque "hipotecan su futuro profesional" y señala que el último proceso de consolidación las plazas de Amas fueron mayoritariamente "las únicas que no se cubrieron en su totalidad".

La carga de trabajo ha aumentado, según el sindicato, debido a que los residentes cada vez son más mayores y crecen las necesidades de cuidados, pero no se ha incrementado en la misma medida la plantilla porque las escasas vacantes "no se cubren ya que las condiciones laborales y profesionales no son atractivas".

Para Satse, responsables de la Comunidad creen que las enfermeras del Amas son "son profesionales de segunda clase", y denuncian que el último traslado fue hace 10 años y que el resto se reducen a trasladarse de unas residencias a otras por no tener reconocida la carrera profesional pese a ser personal laboral.

El sindicato de enfermeras ha denunciado ya esta situación ante el Defensor del Pueblo.