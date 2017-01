Montserrat insiste en que el Gobierno no aumentará el copago a pensionistas ante los reproches de la oposición

19/01/2017 - 15:38

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha reiterado este jueves en el Senado que "no está en la agenda del Gobierno" incrementar el copago de medicamentos a pensionistas y ha lamentado si no se explicó bien cuando dio a entender que podía hacerlo, lo que le ha valido los reproches de todos los partidos de la oposición.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Quisiera decirles sinceramente que lamento si mis palabras han sido malinterpretadas o quizá no me expliqué bien", ha defendido durante su comparecencia en la Cámara Alta, donde no ha abordado el tema hasta su segunda intervención tras las preguntas de varios senadores para que aclarase su postura.

Montserrat ha insistido en su defensa de que "aporte menos el que menos tiene" y, por ello, a su juicio el sistema de copago según renta que introdujo el Gobierno en la anterior legislatura es "más justo, proporcional, equitativo y solidario" que el que había antes.

Además, ha defendido que España lleva 50 años con copago en la compra de medicamentos en las farmacias pero, a diferencia que en muchos otros países europeos que ha enumerado, no tiene ningún "copago sanitario" en la Atención Primaria, especializada o urgencias.

El senador socialista José Martínez Olmos ha criticado a la ministra por haber sugerido hace unas semanas una posible subida del copago a los pensionistas cuando ha supuesto una "barrera de acceso" a medicamentos para muchos de ellos, y le ha advertirlo que para modificar ese sistema habría que cambiarlo por ley y "no contará con el PSOE" para tal reforma.

"Es lógico que pague más el que más tiene, pero no el que está más enfermo", ha añadido la senadora de Unidos Podemos María Concepción Palencia, que ha asegurado que la medida ha resultado "ineficaz" como medida de ahorro y ha generado "más desigualdad" en el modelo sanitario.

Además, ha criticado a la ministra por "cierto oportunismo de corte progresista" al hablar de los pensionistas con más ingresos cuando "en realidad no suelen usar la sanidad pública".

EL "DESENCUENTRO" ENTRE MÉDICOS Y ENFERMEROS

Por otro lado, la ministra también ha respondido a las preguntas de algunos senadores por el "desencuentro" que, a su juicio, ha provocado el Real Decreto que regula el uso e indicación de medicamentos por parte de los enfermeros, la llamada 'prescripción' enfermera.

En ese sentido, Montserrat ha asegurado que la norma "sigue vigente" y, de hecho, ya han recibido 450 solicitudes y tramitado 300 credenciales o acreditaciones para el uso de la competencia en el ámbito de los cuidados generales.

Y sobre la polémica entre médicos y enfermeros, les ha animado a solucionarlo "desde el diálogo y el acercamiento de posiciones" y ofrece para ello el Foro Profesional.

Además, también ha "recogido el guante" del PSOE para que en esta legislatura se llegue a un pacto por la sanidad basado en un "diálogo sosegado".