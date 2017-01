Bajos niveles de una proteína circulante, ligados a disminución de la función renal

20/01/2017 - 8:30

Niveles sanguíneos elevados de una proteína llamada klotho pueden ayudar a preservar la función renal, según concluye un estudio que aparecerá en el próximo número de 'Journal of the American Society of Nephrology' (JASN). Aunque se necesitan más análisis, los hallazgos apuntan a un potencial objetivo para la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Klotho soluble es una proteína que circula en la sangre y que se cree que tiene propiedades antienvejecimiento. Aunque todavía no se ha identificado el mecanismo exacto de acción de klotho, se ha demostrado que la proteína influye en múltiples vías celulares y endocrinas. El riñón tiene los niveles más altos de expresión de klotho y es probablemente la fuente principal de klotho soluble, por lo que no es sorprendente que los niveles de klotho tiendan a ser bajos en pacientes con enfermedad renal.

Para evaluar cómo pueden afectar los niveles de klotho a la función renal, David Drew, del 'Tufts Medical Center, en Estados Unidos, y sus colegas examinaron la información del estudio 'Health Aging and Body Composition', que incluía un grupo diverso de ancianos con mediciones de klotho soluble sérico y mediciones repetidas de la función renal durante diez años de seguimiento.

En el análisis de 2.496 participantes del estudio, cada nivel doble de klotho se relacionó con un entre 15 y 20 por ciento menos de probabilidad de experimentar disminución de la función renal durante el seguimiento, después de ajustar por varios factores, como la demografía, las comorbilidades y factores de riesgo de enfermedad renal.

"Encontramos una fuerte asociación entre el klotho soluble bajo y la disminución de la función renal, independientemente de muchos factores de riesgo conocidos para la disminución de la función renal -subrayaDrew--. Esto sugiere que klotho podría desempeñar un papel en el desarrollo de la enfermedad renal crónica, aunque este argumento se tendrá que informar con más investigación. Esto también plantea la posibilidad de que klotho podría ser un importante objetivo terapéutico para futuros ensayos clínicos".