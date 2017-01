La verdad de las chucherías: ingredientes y recomendaciones de los nutricionistas

© Bjørn Hovdal | Dreamstime.com - Chucherías

Las chucherías o golosinas representan la auténtica adicción de los niños desde hace años. Con todo tipo de formas, sabores y colores, estos pequeños aperitivos llenan los ojos de los pequeños desde cualquier mostrador.



Sin embargo, los expertos en nutrición aconsejan limitar su consumo a una vez a la semana, procurando que tampoco se abuse de este dulce.

El motivo de la precaución radica en sus ingredientes. Aunque su elaboración haya mejorado sensiblemente en los últimos años gracias a los avances en tecnología de los alimentos, su principal componente, en un 70%, es el azúcar, informa el diario El Mundo.

A este se añaden todo tipo de variantes, además de almidones y harinas, grasas, conservantes y aditivos artificiales. Los lácteos también suelen estar presentes en algunas recetas, al igual que las trazas de soja y frutos secos, lo que complica su consumo en alérgicos.

Chucherías y enfermedades

Los nutricionistas avisan de que el único aporte de las chucherías son azúcares simples, pura energía sin nutriente alguno. Su ingesta en exceso está relacionada con el desarrollo de obesidad, diabetes, caries, alergias e inapetencia con respecto a otros alimentos más beneficiosos para el organismo.

Así las cosas, la mayoría de los expertos está de acuerdo en que no se trata de prohibir su consumo, pero sí limitarlo a una vez a la semana y asociarlo con ocasiones especiales, como un cumpleaños. También es recomendable mantener estos dulces fuera de la dieta del niño durante el mayor tiempo posible -nunca en el caso de menores que no superen el año de vida- y que la ingesta se produzca de una vez, y no con picoteos a lo largo de todo el día.