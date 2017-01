Los farmacéuticos de Atención Primaria recuerdan que hay que cumplir integramente los tratamientos con antibióticos

26/01/2017 - 13:15

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha recordado que, ante la resistencia a los antibióticos, es necesario cumplir íntegramente los tratamientos con antibióticos prescritos por los médicos aunque el paciente note una mejoría antes.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

En caso de no finalizar adecuadamente el tratamiento, "el microorganismo al que estábamos combatiendo seguirá activo y con capacidad de adaptarse y mutar", ha señalado el presidente de la SEFAP, Ángel Mataix, quien recuerda que, "si no acabamos el tratamiento, no sólo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que estamos contribuyendo a que se generen más resistencias".

Mataix ha asegurado que todos los actores del sistema deben trabajar de manera conjunta para combatir este problema de salud pública que "podría hacernos volver a una época 'preantibiótica' en la que una persona podía morirse por una simple infección en una muela".

Los farmacéuticos tienen previsto debatir, durante el congreso anual que celebra la Sociedad, sobre las diferentes estrategias que pueden impulsar y coordinar para ayudar a los médicos, farmacéuticos comunitarios y enfermeros en la tarea de racionalización del uso de antibióticos. "Estas estrategias van desde proporcionar sistemas de ayuda y actualización a los médicos sobre los medicamentos más avanzados y adecuados, hasta desarrollar campañas de concienciación de los pacientes, ha indicado Mataix.

En esta cita anual, que se celebrará del 8 al 10 de noviembre en Murcia, analizarán el papel de las unidades de farmacia de Atención Primaria que aportan importantes beneficios en lo que respecta al uso racional del medicamento.

En la mayoría de comunidades autónomas, los farmacéuticos de Atención Primaria realizan una labor clínico-asistencial de seguimiento y revisión de los tratamientos, que está mejorando sustancialmente la atención al paciente, en especial a los crónicos polimedicados.

Según el presidente del comité científico del congreso, José Manuel Paradero, "gracias a la labor clínico-asistencial de los farmacéuticos de Atención Primaria se han optimizado muchos de los tratamientos que seguían los pacientes y que tenían duplicidades en la medicación o incluían fármacos inadecuados o incompatibles entre ellos".