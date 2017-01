Una mujer sobrevive durante seis días sin pulmones a la espera de un trasplante

Una mujer sobrevivió sin pulmones durante seis días. El hecho tuvo lugar en abril de 2016 cuando los médicos del Hospital general de Toronto (Canadá) tomaron la decisión de extirpar ambos miembros con el fin de evitar una grave infección que acabase con la vida de la paciente.

El suceso se ha dado a conocer ahora en una rueda de prensa en la que el equipo médico ha dado a conocer que se logró mantener viva a la mujer de 33 años gracias a una máquina que hacía la función de pulmón.

Melissa Bonit es la mujer protagonista de esta historia y a la que en 2016 detectaron una infección pulmonar que rápidamente se extendió por todo su cuerpo causando un choque séptico que afectó al funcionamiento de sus principales órganos. Como consecuencia de su estado terminal, los médicos del hospital de Toronto decidieron extirpar sus pulmones, el foco de la infección séptica, y mantenerla con vida a la espera de una donación de órganos.

