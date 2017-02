Día Mundial Cáncer: tiempo para la esperanza, pero también para la prudencia

Madrid, 3 feb (EFE).- Oncólogos y pacientes han resaltado los grandes avances en los tratamientos contra el cáncer en los últimos años, pero también han puesto el acento en la prudencia, porque queda mucho por hacer y hay que seguir trabajando sin euforias.

Esta es una de las conclusiones del debate celebrado en EFE, en colaboración con Roche, ante el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora mañana, 4 de febrero, y donde se ha hablado de avances, terapias, retos e investigación en la lucha contra esta patología.

En este Foro han participado el doctor Santiago Ponce, del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octubre de Madrid; el doctor Ignacio Chacón, del Servicio de Oncología del hospital Virgen de la Salud de Toledo; la doctora Annarita Gabriele, directora médico de Roche; y la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán.

Los ponentes han defendido el trabajo conjunto de todos los sectores implicados y afectados en el combate de esta enfermedad, así como el acceso de los pacientes a los nuevos medicamentos.

El doctor Chacón ha expuesto el estado de la cuestión: "Es tiempo de esperanza y de prudencia. Da la sensación de que los avances, que son objetivos e inmensos, nos pueden hacer caer en una cierta euforia, pero la realidad es que el cáncer sigue siendo una enfermedad extraordinariamente compleja de la que siguen muriendo muchos pacientes".

"La foto del cáncer no es una foto fija, es una foto dinámica, con enormes avances, pero donde queda mucho por conseguir y hay que seguir trabajando", ha resaltado este oncólogo.

El doctor Ponce ha puesto el foco en dos aspectos fundamentales, la necesidad de nuevas terapias a través de la investigación, la ciencia y los ensayos clínicos, pero a su vez otra necesidad, la de apostar por estilos de vida saludables: "Sin el tabaco evitaríamos muchísimos cánceres, no solo de pulmón" y ha lamentado el sedentarismo y la mala alimentación.

La doctora Gabriele ha subrayado que en los últimos 20 años el progreso en el campo de la oncología "ha sido impresionante" y ha vaticinado que habrá muchos más avances en el futuro.

"Creo que la revolución más grande del cáncer es la medicina de precisión", ha manifestado, para añadir que la inmunoterapia supone "una revolución sin precedentes, que permite que nuestro sistema inmunitario ataque al cáncer directamente para mejorar la supervivencia y, en algunos casos curar a los pacientes".

Sobre la inmunoterapia, Santiago Ponce, especialista en pulmón, ha destacado que está dando respuestas "espectaculares y duraderas" en unos pacientes, en otros respuestas que se agotan y no llegan a cronificar la enfermedad, y en otros directamente no funcionan.

Este oncólogo ha señalado que se investiga en el papel que la inmunoterapia puede desempeñar en tumores en fase inicial, y ha explicado que estas terapias tienen efectos secundarios, aunque no comparables a la quimioterapia, donde también han mejorado los efectos en los últimos años.

El doctor Chacón, miembro del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama(GEICAM), ha indicado que la investigación de la inmunoterapia en cáncer de mama está mas retrasada que en pulmón o melanoma.

Por dos motivos, ha expuesto, primero, porque en mama no había tanta urgencia de encontrar alternativas como en tumores de pulmón o de digestivo; y segundo, ha añadido, la mama es un buen ejemplo de que la inmunoterapia no puede ser tabla rasa, ya que no todos los tumores funcionan igual desde el punto de vista inmunológico.

Ignacio Chacón, al resaltar la prudencia en relación con el cáncer, ha recordado que es una enfermedad de la que mueren alrededor del 50 por ciento de los afectados, y que hay tumores con mejor pronóstico, como cánceres de mama precoces con 90/95 por ciento de supervivencia, y otros, como páncreas, con una mortalidad del 80 por ciento.

Begoña Barragán ha resaltado la importancia de la prevención y, en concreto, que ésta empiece por la infancia, ya que las personas mayores son mas resistentes a aprender y cambiar.

También ha pedido a los médicos y a los medios que no se abran falsas expectativas en los pacientes, ya que para los afectados es mejor conocer la realidad y la verdad.

La presidenta de GEPAC ha lamentado que los políticos no le den a la lucha contra el cáncer la importancia que requiere, ya que el dinero invertido lo consideran "un gasto, mientras que para profesionales y pacientes es una inversión".

Tanto el doctor Chacón como la doctora Gabriele han subrayado la necesidad de alcanzar un acuerdo entre industria, investigadores, pacientes e instituciones para trabajar conjuntamente en la lucha contra el cáncer y lograr que los tratamientos lleguen a toda la sociedad.