Los pacientes piden más implicación en ensayos que, según los médicos, les benefician

Madrid, 3 feb (EFE).- Los pacientes oncológicos desean estar más involucrados, desde el diseño, en los ensayos clínicos y tener mejor información para así no sentirse simples "conejillos de indias" en un proceso que los médicos consideran que les aporta beneficios terapéuticos y les convierte en enfermos mejor controlados.

La participación del afectado por cáncer en la investigación clínica fue uno de los temas tratados en el debate organizado por EFE, en colaboración con Roche, en la sede de la agencia de noticias con motivo de la celebración, mañana, del Día Mundial contra el Cáncer.

Para la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, al paciente no se le tiene en cuenta ya que "parece que lo importante es el fármaco o la enfermedad, no la persona y así no podemos sentirnos copartícipes de esa investigación, solo conejillos de indias".

Además de reclamar información más clara sobre las condiciones de participación, la representante de los pacientes ha manifestado que un ensayo clínico "es un acto de generosidad con los que vienen detrás porque ese paciente puede que se beneficie poco o nada la mayoría de las veces".

Una idea que han rebatido los oncólogos que han intervenido en el debate, los doctores Santiago Ponce, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, e Ignacio Chacón, del Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

"Es una oportunidad para la mayoría de los pacientes que no tienen otro modo de recibir un fármaco que funciona mejor que el tratamiento estándar", ha asegurado Chacón, quien además ha incidido en que se convierte en un "paciente VIP", por el "privilegio" de estar sometido a un mayor control de su enfermedad.

Una situación que, según la presidenta de Gepac, puede darse la vuelta en los casos en los que el paciente no está informado y ese control puede generar "incertidumbre" ante el resultado de pruebas adicionales o por los posibles efectos secundarios del tratamiento a probar.

El doctor Santiago Ponce también se ha mostrado convencido de que muchos pacientes se benefician de los ensayos clínicos y ha recalcado que se trata de un "acto de altruismo" que se debe explicar al paciente.

Y de la misma forma hay que decirle que un ensayo clínico "no es un experimento, ya que la hiperregulación que existe pone en el centro a la seguridad del paciente, minimizando los riesgos", ha indicado.

El especialista del Hospital 12 de Octubre ha lamentado que cuando un fármaco funciona y hace que el paciente viva más "desgraciadamente se tarda uno o dos años, en el mejor de los casos, en poder utilizarlo en cualquier centro hospitalario del país".

La directora médico de Roche, Annarita Gabriele ha considerado fundamental "definir cuanto antes el beneficio aportado a los pacientes" por los fármacos en investigación.

La doctora Gabriele ha asegurado que el proceso de aprobación ética garantiza que los pacientes estén protegidos y que el diseño del ensayo es clave para "aportar valor a los pacientes que pueden ayudarnos en los avances terapéuticos" contra el cáncer.

Según la experiencia del laboratorio Roche, España está a la cabeza de Europa y de otros países del mundo en la contribución de pacientes en los ensayos clínicos.