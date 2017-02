Satse "suspende" a la Sanidad pública y privada en las medidas de prevención para evitar los accidentes biológicos

El sindicato de enfermería Satse "suspende" a la Sanidad pública y privada en las medidas de prevención para evitar los accidentes biológicos, ya que entre las principales conclusiones Barómetro Enfermero se pueden observar medidas formativas y preventivas inexistentes o insuficientes, escasa o nula información sobre el manejo de los dispositivos cortopunzantes con mecanismo de seguridad y pocos profesionales trabajando con todo el material seguro.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Además, según este barómetro, más del 72% de los profesionales de enfermería ha sufrido en alguna ocasión un accidente biológico, entendiendo estos como pinchazos, cortes salpicaduras, etc, lo que les lleva a afirmar que es la profesión sanitaria con más riesgo de sufrir un accidente biológico (lo cree el 77%), mientras que un 20,98 por ciento entiende que el riesgo es similar en todas las profesiones sanitarias.

Ante estos datos, el sindicato denuncia que "tanto los servicios sanitarios públicos como las empresas sanitarias privadas, no están poniendo todos los medios necesarios para acabar con este tipo de accidentes". Y, asimismo, recuerda que estos accidentes pueden suponer el contagio de más de una veintena de virus potencialmente mortales, entre ellos los de la Hepatitis -tanto B como C- o del VIH, entre otras enfermedades transmisibles".

Ante esta realidad, la organización sindical volverá a reclamar al Gobierno central y a los diferentes servicios autonómicos de salud, así como a las empresas sanitarias privadas, el estricto cumplimiento de la Orden, de 2013, por la que se establecen las medidas necesarias para la prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes.

El barómetro muestra también que los servicios públicos de salud y las empresas sanitarias privadas no ponen las medidas formativas y preventivas suficientes. Así, el 61,79 por ciento de los profesionales encuestados considera que no son suficientes las medidas formativas y preventivas puestas en marcha por su respectivo empleador, mientras que un 5,43 por ciento considera que no se han tomado medidas al respecto.

Un 40 por ciento asegura que no ha recibido ningún tipo de formación o información específica sobre el manejo adecuado de dispositivos cortopunzantes con mecanismo de seguridad integrado, de los cuales un 22 por ciento indica que ha tenido que formarse por su cuenta. Por su parte, un 41,81 por ciento de los profesionales que ha contestado la encuesta asegura que ha sido parcialmente formado sobre el manejo adecuado de estos dispositivos, y un 18 por ciento señala que le han formado específicamente.

Por otro lado, el estrés laboral causado por la carga de trabajo es el factor que los profesionales de Enfermería encuestados consideran que tiene una mayor influencia (4,49 en una escala del 1 al 5) a la hora de sufrir un accidente biológico, seguido del uso de material inadecuado (4,06) y las condiciones ambientales del trabajo (4,05), como la falta de espacio, luz inadecuada, etc.