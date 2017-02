El consumo de grasas saturadas y de origen animal puede duplicar el riesgo de sufrir diabetes tipo 2

16/02/2017 - 12:28

El consumo de alimentos con grasas saturadas y de origen animal, como la mantequilla, puede duplicar el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, según ha mostrado un trabajo realizado por investigadores del CIBEROBN y la Unidad de Nutrición Humana de la Universitat Rovira i Virgili, en colaboración con otros centros participantes en el estudio 'PREDIMED' y la Universidad de Harvard.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Estos resultados, publicados en 'The American Journal of Clinical Nutrition, se han obtenido tras realizar un seguimiento durante cuatro años a 3.349 personas de entre 50 y 80 años que no sufrían diabetes al inicio del estudio y que habían participado en el proyecto 'PREDIMED', estudio clínico de intervención nutricional en pacientes con alto riesgo cardiovascular.

En concreto, el consumo de 12 gramos al día de mantequilla se relacionó con el doble de riesgo de padecer diabetes al cabo de

cuatro años y medio, que es el tiempo durante el que se ha realizado el seguimiento a los voluntarios que han participado en el proyecto. Por el contrario, el consumo de un yogur entero al día se asoció a un 35 por ciento de menos riesgo de sufrir diabetes.

"Estos resultados subrayan las propiedades saludables de la dieta mediterránea en la prevención de enfermedades crónicas, en concreto de la diabetes tipo 2, así como la importancia de sustituir el consumo de grasas de origen animal y saturadas (especialmente la carne roja y procesada) por otras que han demostrado ser más saludables, como las de origen vegetal, como el aceite de oliva o los frutos secos", han señalado los investigadores.