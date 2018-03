El 16% de las personas que sufren la pérdida de un ser querido padecen depresión y el 5%, síntomas graves de duelo

Expertos destacan que cada vez más personas demandan tratamiento para no sufrir, ya que la sociedad "no está preparada para el sufrimiento"

El 16 por ciento de las personas que sufren la pérdida de un ser querido presentan un cuadro depresivo durante el año siguiente al fallecimiento del familiar o amigo, una cifra que se incrementa hasta el 85 por ciento en la población mayor de 60 años, y el 5 por ciento presentan síntomas graves de duelo, según informó hoy Lundbeck en un comunicado.

Según explican los expertos, el duelo es un proceso adaptativo normal ante una pérdida que tiene consecuencias psicológicas (tristeza), biológicas y sociales, que suele durar entre seis y doce meses, pero que en algunos casos se prolonga en el tiempo, se intensifica y aparecen síntomas cercanos a la depresión que incluso impiden la vida normal de las personas, lo que se denomina duelo patológico.

En este sentido, señalaron que el duelo puede convertirse en patológico cuando su gravedad y duración no guardan proporción con la pérdida, por lo tanto, es importante hacer un buen diagnóstico diferencial, apoyar el duelo normal y probablemente tratar o derivar el patológico si los síntomas son graves.

Los expertos señalan que una vez diagnosticado el tipo de duelo en los procesos adaptativos normales, no hay que tratarlos porque todo el mundo tiene y debe asumir el pasarlo mal ante una pérdida. Sin embargo, confirman que "cada vez más personas demandan tratamiento para no sufrir, ya que la sociedad no está preparada para el sufrimiento". Por ello, destacan que el tratamiento farmacológico a medio y largo plazo no debería estar recomendado para duelos no patológicos, ya que impiden que este se resuelva con normalidad.

En cuanto a los componentes del proceso del duelo, los especialistas explican que en los momentos iniciales aparece el shock, su duración es mayor cuando el suceso es imprevisto y se asocia a apatía y sensación de estar fuera de la realidad. En este momento también tiene lugar la desorganización, que se acompaña de desesperación y desestructuración del funcionamiento del individuo en cualquiera de los ámbitos vitales.

A su vez, aparece la negación, una forma frecuente de reacción ante sucesos inesperados, en la que el individuo puede esperar la llegada o la llamada de la persona desaparecida y actúa como si nada ocurriese. Por otro lado, cuando el proceso del duelo se lleva a cabo de forma adecuada, los expertos señalan que aparece la depresión, que representa la progresión de una fase adaptativa más realista.

De la misma forma, puede aparecer la culpa, que consiste en pensamientos recurrentes en relación a lo que se podría haber hecho para evitar el suceso, o la ansiedad, que surge ante el miedo de los cambios que ocurrían en la vida de la persona tras el suceso, debido a que la persona fallecida satisfacía una serie de necesidades.

La ira también puede manifestarse, dirigida hacia familiares o amigos que no han "ayudado" durante el suceso o hacia personas que todavía disfrutan de lo que el paciente ha perdido. En ocasiones puede ir dirigida hacia el personal sanitario (reacción frecuente en plantas oncológicas y en urgencias) o incluso hacia el fallecido por haber abandonado a los supervivientes.

Por último, los expertos señalan la resolución y aceptación, que ocurre cuando el paciente ha podido adaptarse a la pérdida de la persona y asumir las modificaciones que producirá este suceso en su vida.

SOPORTE PSICOLÓGICO DE LA AP, EJE FUNDAMENTAL

En cuanto a la asistencia a las personas que sufren estas circunstancias, los especialistas subrayan que el soporte psicológico desde la Atención Primaria (AP) es un eje fundamental para un correcto seguimiento de las situaciones de duelo. Para ello señalan que es necesario mantener una escucha activa, empatizar con la persona en duelo (intentando comprender sus sentimientos), ayudar a conseguir la aceptación, intentar explicar que la situación de duelo es muy frecuente y evitar que la persona se sienta "bicho raro".

A su vez, destacan otras recomendaciones como ayudar a la persona a que exprese sus sentimientos pero sin forzarle a ello, no hablar continuamente del difunto, y compartir sentimientos y recuerdos sobre la persona fallecida.