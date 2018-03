Güemes dice que los insultos y las amenazas no le ofenden ni intimidan, ni cambian su agenda

Madrid, 27 oct (EFE).- El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, aseguró hoy que los insultos y amenazas con que le reciben en ocasiones en sus visitas a centros sanitarios "ni me ofenden ni me intimidan. No cambian mi agenda".

Güemes respondía así a preguntas de lectores del diario digital elmundo.es sobre "¿cómo lleva los minutos previos a la visita a un hospital o centro de salud cuando sabe que le esperan sindicalistas exaltados?".

El consejero negó que tenga ningún seguro médico privado y manifestó que sólo utiliza la sanidad pública.

Respondió también que "sin duda" ingresaría "a un ser querido en un hospital público de la comunidad", porque "mis seres queridos también necesitan de vez en cuando una asistencia sanitaria de la máxima calidad, como la que ofrece la Sanidad Pública Madrileña".

Respecto a las protestas sindicales, dijo que "es falso que no se vayan a renovar los contratos eventuales del personal sanitario" y agregó que "acabamos de abrir ocho hospitales y puedo garantizarle que en la Comunidad de Madrid hay trabajo para todos los profesionales sanitarios y más".

"Otra cosa es que los sindicatos de clase necesiten intranquilizar al personal eventual para dar una justificación de apariencia laboral a una estrategia política", matizó.

"Hoy mismo se ha celebrado una reunión de la mesa sectorial de sanidad y hemos acordado con todos los sindicatos en evaluar las plantillas orgánicas del Sistema en los próximos meses, como paso previo a una Oferta de Empleo Público en Atención Especializada", en la misma línea que en atención primaria, explicó el consejero.

En los nuevos hospitales, según Güemes, "la cartera de servicios está al 100%" y se está trabajando "a un ritmo muy intenso".

De hecho, "sin contar el Nuevo Puerta de Hierro, se han atendido 600.000 consultas externas, 250.000 urgencias, 200.000 pruebas analíticas, 100.000 pruebas diagnósticas, 20.000 intervenciones quirúrgicas y 5.000 partos", informó.

La ley de dependencia se está aplicando en la Comunidad de Madrid, que es la que "más recursos destina a la atención de dependientes, desde mucho antes de la aprobación de la Ley de Dependencia", afirmó Güemes.

Respecto a la escasez de médicos en la región, señaló que "hace mucho tiempo que hemos pedido al Gobierno de ZP que revise la absurda restricción del número de alumnos que pueden acceder a las facultades de medicina".

"Se da la paradoja de que año tras año se quedan a las puertas de las facultades miles de alumnos con un extraordinario curriculum, con vocación y con disposición a pasarse 10 años de sus vidas formándose como especialistas", agregó.