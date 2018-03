Canadá.- Desarrollan fármacos contra las bacterias sin los efectos perjudiciales de los antibióticos

27/10/2008 - 15:29

Un equipo de investigadores de la Universidad de Alberta en Edmonton (Canadá) han creado una clase de fármacos inhibidores que secuestran y neutralizan las toxinas bacterianas. Los resultados, que se publican esta semana en la edición digital de la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS),

suponen una mejora con respecto a los antibióticos, que destruyen las células y a menudo liberan toxinas bacterianas al flujo sanguíneo.

Estos nuevos inhibidores, utilizados junto con las terapias tradicionales, podría ser eficaces para muchos tipos de bacterias que producen toxinas solubles, como la 'E. Coli O157:H7' enterohemorrágica, responsable de epidemias de envenenamiento alimentario.

Los científicos, dirigidos por David Bundle, diseñaron una estructura de polímeros que agregaba la toxina Shiga producida por la bacteria y una proteína circulante en el plasma, la pentraxina humana, la amiloide P del suero (HuSAP), un componente del sistema inmune innato. Tanto la toxina como la proteína inmune contienen componentes de unión o ligandos débiles sin los que no podrían funcionar.

Los autores ordenaron de forma precisa estos ligandos en la estructura de polímeros para atraer y atrapar a las toxinas diana y sus proteínas inmunes neutralizadoras.

El nuevo inhibidor, llamado (S)-PolyBAIT, protegió a los ratones que expresaban HuSAP de los efectos de una dosis tóxica de la toxina Shiga, que causa un síndrome hemolítico-urémico típico en los casos de envenenamiento por 'E. Coli'. El (S)-PolyBAIT promovió la formación de complejos estables de toxina-HuSAP y los llevó a su eliminación.