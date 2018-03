Fremap desmiente "radicalmente" haber dado un trato de favor a la Comunidad de Madrid

27/10/2008 - 15:39

El secretario general de Fremap, Joaquín Revuelta, desmintió "radicalmente" que la mutua haya dado un trato de favor a la Comunidad de Madrid, y que haya facturado sólo 120 euros por las más 60.000 consultas que realizaron los empleados de la Comunidad a sus centros.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Revuelta explicó que es cierto, como informó hoy la Cadena Ser, que la Intervención General de la Seguridad Social ha realizado una auditoria, sin embargo en dicha auditoria se ha cometido el "error" de no tener en cuenta que las intervenciones que Fremap factura a la Comunidad de Madrid no las hace directamente sobre su CIF sino sobre el de una entidad colaboradora, "que es la que cubre la primera asistencia sanitaria a sus empleados".

Por tanto, cuando Fremap trata a los empleados de la Comunidad quien factura es Unidad de Prestaciones Especiales y Riegos Laborales, "que tiene un CIF independiente al de la Comunidad de Madrid". Así, señaló que los 120 euros que constan en el informe son de un pago directo a la Comunidad y no de la asistencia a sus trabajadores.

El año pasado Fremap facturó a la Comunidad de Madrid 714.000 euros y, a día de hoy, según explicó, de esta cantidad ya se han abonado 583.000 euros. Así, explicó que la diferencia entre 714.000 euros hasta los 2 millones de euros, se debe en parte a que se han contabilizado como asistencia sanitaria las visitas de control de pacientes.

"Ha habido duplicaciones triplicaciones y cuatriplicaciones, hay que tener en cuenta a veces se citan a trabajadores que pueden estar de baja por contingencias comunes para un control, pero el médico no les ha atendido en consulta, ni suministrado ningún tratamiento. Los controles si no se suministran medicamentos, ni vendajes, ni parafarmacia, ni atención, no se pueden facturar", afirmó.

Y, por otro parte, advirtió de que ese desajuste se debe también a que en este momento Fremap está negociando las nuevas tarifas con la Comunidad de Madrid, de modo que dentro de la auditoria se ha contabilizado teniendo en cuenta el convenio Unespa, "por lo que sale una cantidad muy superior a la que Fremap puede tener con todos los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas".

AUDITORIA A MEDIAS.

Por otra parte, explicó que los datos, a los que ha tenido acceso la Cadena Ser, están sacados de la primera propuesta de auditoria que, como tal, no estará finalizada hasta dentro de dos o tres años. "Es decir que la resolución final de la auditoria no se va a conocer hasta finales de 2009 o principios de 2010; este es el tramite que se sigue desde hace 20 años", indicó.

"En esta primera propuesta que realiza la Seguridad Social debe ser ahora revisada por Fremap, y sobre ella hacemos las primeras alegaciones, para después hacer un informe definitivo de auditoria, del que Fremap puede volver a alegar, para después pasar a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, donde Fremap vuelve a alegar; y a las cuartas aleganciones sale una resolución", concluyó.